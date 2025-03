Schalke 04: Van Wonderen nimmt Juwel unter die Lupe – folgt bald der Hammer?

Bei Schalke 04 tummeln sich sowohl in der Profimannschaften als auch in den Nachwuchsteams so manches Top-Talent. In den vergangenen Monaten haben die Knappen-Bosse um Ben Manga bereits einige dieser Jungs mit Profiverträgen ausgestattet, um ihnen eine langfristige Perspektive auf Schalke zu geben.

Aus Sicht der Fans ist ein Youngster in den vergangenen Wochen und Monaten jedoch mächtig untergegangen: U19-Kapitän Mertcan Ayhan. Sein Bruder Kaan Ayhan kickte in der Vergangenheit bereits für Schalke 04, ist bei Königsblau zum Profi geworden. Geht der jüngere Bruder nun auch diesen Weg?

Schalke 04: U19-Kapitän erstmals bei den Profis

Unter Kees van Wonderen dürfen Talente des S04 immer mal wieder bei den Profis mittrainieren. So möchte Königsblau den Übergang in den Seniorenbereich erleichtern und die Durchlässigkeit an eigenen Talenten wieder erhöhen. Und dennoch war Ayhan in dieser Saison noch nicht „oben“ bei den Profis.

Das änderte sich bei dem Trainingsauftakt am Dienstag (11. März). Wie der Verein bekanntgab, hat der 18-Jährige zum ersten Mal bei der Mannschaft von Wonderen mittrainieren dürfen.

Ayhan ist derzeit in bestechender Form, führt sein Team von Sieg zu Sieg und kann dabei auch individuell glänzen. In der Hauptrunde der U19-Bundesliga stand er in allen fünf bisher gespielten Partien 90 Minuten auf dem Feld. Mit ihm kassierte der S04-Nachwuchs lediglich drei Gegentreffer in fünf Spielen – der Bestwert aller in der Hauptrunde vertretenden Teams. Zudem traf er selbst zweimal.

Folgt der Profivertrag für Ayhan?

Der gelernte Innenverteidiger ist zuletzt hauptsächlich als defensiver Mittelfeldspieler eingesetzt worden. Ayhan fungiert unter Trainerlegende Norbert Elgert als Abräumer und Antreiber vor der Arbeit – in dieser Funktion blüht der türkische U19-Nationalspieler auf.

Es ist durchaus interessant, dass Ayhan nun doch noch seine Chance bei den S04-Profis bekommt und dass van Wonderen sich den Youngster persönlich anschauen möchte. Denn zuletzt kamen immer wieder Gerüchte auf, dass Ayhan den Verein im Sommer verlassen könnte. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus.

Kommt nun jedoch alles anders? Der 18-Jährige bringt ein enorm spannendes Profil mit, kann vor allem durch seine hohe Variabilität in der Defensive enorm wertvoll werden. Statten Manga und Co. Ayhan also doch noch mit einem Profikontrakt aus? Nach zwei Jahren in der U19 würde er im Sommer dann auch zum Profikader gehören.