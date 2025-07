Konkurrent wildert bei Borussia Dortmund! Youngster macht den Abflug

Ein Top-Talent flüchtet zur Konkurrenz! In den vergangenen Wochen musste Borussia Dortmund das ein oder andere Juwel bereits ziehen lassen. Viele Akteure aus der U23 und der U19 wechselten in diesem Sommer den Verein. Jetzt gibt es den nächsten Abgang.

Denn Tyler Meiser verlässt Borussia Dortmund nach fünf Jahren. 2020 war der Innenverteidiger von der SV Elversberg gekommen, in Dortmund durchlief er sämtliche Nachwuchsmannschaften. Jetzt geht seine Karriere am Niederrhein weiter.

Borussia Dortmund: U19-Talent wechselt zu Gladbach

Die eine Borussia schnappt der anderen ein Top-Juwel weg! Laut „Sky“ hat der 18-Jährige bei den Fohlen einen langfristigen Profivertrag unterschrieben. Auch die beiden Klubs seien sich über einen Wechsel einig.

Zunächst ist er für die U23 der Gladbacher eingeplant, allerdings wird er wohl die Chance erhalten, sich bei den Profis zu beweisen. Ab der Saison 2026/27 ist er fest für den Kader der ersten Mannschaft eingeplant. Die Fohlen sehen in ihn ein großes Defensiv-Talent, das langfristig eine Rolle in der Bundesliga spielen könne.

++ Borussia Dortmund als größter Fehler seiner Karriere! Juwel am Tiefpunkt ++

Meiser absolvierte bislang insgesamt 22 Länderspiele für die deutschen U-Nationalmannschaften. In der vergangenen Spielzeit stand er wettbewerbsübergreifend in 25 Pflichtspielen für die U19 des BVB auf dem Platz. Ab sofort streift er sich also das Trikot mit der Raute auf der Brust über.

Auch Campbell vor dem Absprung?

Doch nicht nur Meiser verlässt den BVB. Auch Offensiv-Juwel Cole Campbell könnte Schwarz-Gelb schon in Kürze den Rücken kehren. Wie die „Ruhr Nachrichten“ und die „Sport Bild“ berichten, steht das Talent von Borussia Dortmund beim VfB Stuttgart und bei Eintracht Frankfurt auf dem Wunschzettel.

Weitere News:

Die beiden Klubs buhlen intensiv um den 19-Jährigen. Mit ihm würde das nächste Juwel gehen. Der BVB verliert in diesem Sommer einige Talente – vor allem die Wechsel zur Konkurrenz sind enorm bitter.