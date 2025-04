FC Schalke 04: Tinte trocken! S04 macht ersten Sommer-Verpflichtung offiziell

In den vergangenen Stunden und Tagen hat sich dieser Wechsel bereits abgezeichnet, nun ist er auch offiziell! Der FC Schalke 04 bedient sich bei einem Bundesligisten und schnappt sich Kiel-Kapitän Timo Becker. Der Ex-S04-Star wird somit ab Sommer wieder das königsblaue Trikot tragen.

Becker ist schon seit mehreren Monaten mit dem FC Schalke 04 in Verbindung gebracht worden, zuletzt bahnte sich der Transfer unmittelbar an. Am Montag (07. April) hat Königsblau diese Hammer-Rückkehr jetzt auch offiziell verkündet.

FC Schalke 04: Becker-Rückkehr perfekt!

Ein Vollblutschalker kehrt zurück! Kaum ein aktiver Profi-Fußballer liebt diesen Verein so sehr wie Becker. Der 28-Jährige machte auch nach seinem Abgang 2022 nie einen Hehl aus seiner Verbundenheit zu seinem Herzensklub. Ab Sommer wird er die Farben auch wieder auf dem Platz repräsentieren.

„Ab Sommer dann wieder auf Schalke zu spielen, ist etwas Besonderes. Die Verantwortlichen haben mir sehr gut aufgezeigt, wie unser gemeinsamer Weg in den kommenden Jahren aussieht“, erklärte Becker selbst zu seiner Rückkehr. „Als einer der Mannschaftskapitäne kämpft Timo aktuell mit Holstein Kiel um den Klassenerhalt in der Bundesliga. Darauf liegt sein Fokus. Mit auslaufendem Vertrag galt es für ihn eine Entscheidung zu treffen, wie es für ihn ab Sommer weitergeht. Wir freuen uns, dass er nach der Saison wieder für Schalke spielen wird“, betonte S04-Sportdirektor Youri Mulder.

„Timo hat sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt und ist in Kiel zu einem Führungsspieler in der Bundesliga gereift. Das wird er auch in den kommenden Wochen zeigen. Seine Spielweise ist von Tempo, Intensität und Leidenschaft geprägt. Wir alle wissen, was es Timo bedeutet, künftig wieder das S04-Trikot zu tragen und eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft einzunehmen“, so der Niederländer über die Rückkehr des 28-Jährigen weiter.

Becker soll Führungsposition im Team einnehmen

Für Becker stehe der Klassenerhalt mit Holstein in den kommenden Wochen an erster Stelle. „Dass mein Vertrag in Kiel ausläuft und ich eine besondere Verbindung zu Schalke habe, ist in den vergangenen Wochen mehrfach thematisiert worden. Ich halte es deshalb für wichtig, meine Entscheidung einmal für alle offenzulegen und den Fokus auf den Klassenerhalt mit Holstein zu legen“, machte der Defensiv-Allrounder deutlich. Schließlich kämpft er mit Kiel als Kapitän um die Ligarettung.

Ab Sommer wird er dann zurück auf Schalke sein, soll dort zum einen die qualitativen Mängel in der Defensive bei Seite schaffen und zum anderen eine Führungsrolle einnehmen. Schalke 04 fehlt es derzeit an Leadern und Akteuren, die in guten und schlechten Zeiten vorangehen. Mit Becker hat sich Königsblau einen solchen Spieler für die kommenden Jahre gesichert.