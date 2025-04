Schalke 04 nimmt Zweitliga-Kapitän ins Visier – bedient sich S04 bei der Konkurrenz?

Mit Timo Becker hat sich Schalke 04 den ersten Neuen für die kommende Saison bereits gesichert. Der Kapitän von Bundesligist Holstein Kiel wird sich ablösefrei den Knappen anschließen. Doch das ist erst der Anfang einer weiteren XXL-Transferphase.

Vor allem in der Defensive muss sich einiges ändern. Das wissen auch die S04-Bosse um Ben Manga. So sollen die Verantwortlichen einen weiteren Kapitän ins Visier genommen haben. Schalke 04 ist wohl an einem Zweitliga-Spielführer dran.

Schalke 04 zeigt großes Interesse an Fortuna-Kapitän Hoffmann

Mit 32 Jahren enorm erfahren, als gebürtiger Essener ein Kind des Ruhrgebiets, hat mit Fortuna Düsseldorf in den letzten Jahren so gut wie alles erlebt und hat gezeigt, dass er eine Top-Mannschaft in Liga zwei führen kann: Andre Hoffmann zählt zu den besten Innenverteidigern in Liga zwei, ist bei der Fortuna der Fels in der Brandung. Nun soll er zu S04 kommen!

Wie „Sky“ berichtet, sollen die Knappen-Bosse um Manga großes Interesse an einer Verpflichtung Hoffmanns haben. Der erfahrene Innenverteidiger soll nach Becker der zweite Neuzugang für die Defensive werden. Vor allem seine Führungsstärke soll die Verantwortlichen beeindrucken.

Fakt ist: Schalke fehlt es an Führungsspielern, an Akteuren, die vorangehen und mal den Mund aufmachen – ob es gut oder schlecht läuft. Ein solcher Typ ist Hoffmann in jedem Fall. Und geht es nach Manga und Co., soll er dies im nächsten Jahr für Königsblau zeigen.

Nächster ablösefreier Coup?

Ein ganz entscheidender Faktor bei einem möglichen Hoffmann-Transfer: Er wäre – wie auch schon Becker – ablösefrei zu haben. Sein Transfer in Düsseldorf läuft zum Saisonende aus, eine Ablöse wäre für den 32-Jährigen also nicht fällig.

Mit Becker und Hoffmann würden die S04-Bosse gar zwei absolute Qualitätsspieler und Führungspersönlichkeiten zum Nulltarif holen. Es scheint, als hätten die Verantwortlichen erkannt, woran es S04 in der Defensive fehlt.