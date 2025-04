Schalke 04: Profi hat bei S04 keine Zukunft mehr – jetzt winkt ihm sogar die Bundesliga

Wenn die Zweitliga-Saison in einigen Wochen endet, wird es beim FC Schalke 04 mehrere Abschiede geben. Viele Spieler werden den Verein verlassen. Schon vor Kurzem hat Königsblau verkündet, mit welchen Profis der Klub für die kommende Saison nicht mehr plant. Dazu zählt unter anderem Mehmet Can Aydin.

Der Vertrag des Eigengewächses läuft aus, weshalb der FC Schalke 04 bei einem Abschied keine Kohle mehr kassieren wird. Gut für Aydin: Es gibt mehrere Interessenten, die ihn verpflichten wollen. Dazu winkt auch die Bundesliga.

FC Schalke 04: Aydin in die Bundesliga?

Tobias Mohr, Marcin Kaminski und Mehmet Aydin sind die drei Spieler, die der FC Schalke 04 nicht mehr für die kommende Saison im Kader haben will. Das hatte der Klub vor einigen Wochen offiziell verkündet. Aber: Sie können sich im Saisonendspurt weiterhin beweisen und die Chefs vom Gegenteil überzeugen. Dann könnte es tatsächlich zur Vertragsverlängerung kommen.

Falls sich die Spieler aber dagegen entscheiden, brauchen sie sich keine Sorgen zu machen. Denn es gibt für alle drei Profis Interessenten. Aydin beispielsweise ist heiß begehrt. Wie „NTV Spor“ aus der Türkei berichtet, zeigen vor allem Besiktas und Basaksehir Istanbul Interesse an einer Verpflichtung.

Zudem haben ihn auch mehrere Teams aus der zweiten englischen Liga ins Visier genommen. Das ist aber noch nicht alles. Auch aus Deutschland gibt es einen Bundesligisten, der ihn verpflichten will: Werder Bremen.

Aydin vor Abschied

Die Bremer werden auch in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen und könnten mit Aydin einen weiteren rechten Schienenspieler holen, der mit Mitchell Weiser um diese Position kämpfen könnte. Aber auch der Hamburger SV, der derzeit um den Aufstieg kämpft, soll an dem Profi des FC Schalke 04 dran sein.

Aktuell hat Aydin also die Qual der Wahl, falls die Königsblauen zum Saisonende tatsächlich auf eine Verlängerung verzichten sollten. Dann könnte der junge Türke sogar bei höherklassigen Teams spielen.