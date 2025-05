FC Schalke 04: Transfer-Absage! S04-Flirt wechselt wohl zur Konkurrenz

Beim FC Schalke 04 werden die Planungen für die kommende Saison intensiviert. Ein Trainer ist noch nicht gefunden, doch im Hintergrund laufen die Planungen bereits auf Hochtouren. Königsblau braucht einmal mehr einen großen Umbruch, so werden Frank Baumann, Ben Manga und Co. den Kader erneut umkrempeln müssen.

Kein Teil des neuen Kaders wird wohl Fabian Kunze. Der Mittelfeldspieler von Hannover 96 hat seinen Vertrag bei den Niedersachsen nicht verlängert. Vor einigen Wochen ist er auch mit dem FC Schalke 04 in Verbindung gebracht worden. Doch nun wird er sich aller Voraussicht nach einem anderen Zweitligisten anschließen.

FC Schalke 04: Kunze wechselt wohl zu Kaiserslautern

Sehr erfahren, kennt die zweite Liga, gilt als Anführer und geht für sein Team stets durchs Feuer – Kunze ist ein Spielertyp, der S04 gut zu Gesicht stehen würde. S04 fehlt es an Leadern, an Spielern, die vorangehen können und auf die sich der Trainer verlassen kann. Ein solcher Spieler ist Kunze.

Und doch wird er sich wohl nicht dem FC Schalke anschließen. Laut übereinstimmenden Medienberichten wird der 26-Jährige ablösefrei zum 1. FC Kaiserslautern wechseln. Demnach wäre dieser Transfer eine Frage der Zeit. Er habe eine Verlängerung in Hannover abgelehnt, andere Offerten ausgeschlagen, um sich den „Roten Teufeln“ anzuschließen.

Kunze spielte 2014 für eine Saison für die U17 des S04, wechselte anschließend zum SV Rödinghausen, ehe es zu Arminia Bielefeld und 2022 zu Hannover 96 ging. Nach drei Jahren endet dieses Kapitel für ihn nun.

War S04 tatsächlich an Kunze drin?

Vor einigen Wochen berichtete „Sky“, dass Schalke sich gar schon mit Kunze geeinigt hätte und ein möglicher Transfer kurz bevor stünde. Dieses verneinte die Kunze-Seite aktiv. Ob es zwischen beiden Parteien also wirklich konkret war, ist nicht bekannt. Fakt ist: Zu Königsblau wird er nicht wechseln.

Königsbau wird sich also anderweitig nach Führungsspielern umschauen müssen. So oder so geht es vorerst darum, einen neuen Trainer zu finden, damit S04 um diesen herum den Kader planen und bauen kann.