Baumann und Muslic bei Schalke am Steuer – DIESEN Eindruck haben die Fans

Neuer Trainer, neuer Sportvorstand – Grund für neuen Optimismus auf Schalke? Da der Traditionsverein aus einer sehr enttäuschenden Saison kommt, forderten die blauweißen Fans zum Ende der Spielzeit immer heftiger personelle Konsequenzen. Die sollten folgen. Mit Frank Baumann stellte S04 einen sehr erfahrenen Sportvorstand vor, der offiziell zum 1. Juni seine Arbeit aufnahm.

Mit Miron Muslic folgte ein (für die meisten) völlig unbekannter Trainer. Nach der Vorstellung auf Schalke, öffentlichen Trainingseinheiten und dem ersten Testspiel konnten sich alle Blauweißen einen ersten Eindruck verschaffen. Beide Personalien sorgen für Optimismus im Fanlager – kombiniert allerdings mit gelernter Zurückhaltung.

Schalke: Muslics Engagement überzeugt

„Muslic versprüht einen Ehrgeiz, Geradlinigkeit und Zielsetzung. Er wirkt sehr siegesorientiert“, lobt ein Fan am Trainingsgelände den neuen Coach gegenüber unserer Redaktion. Insbesondere die engagierte Kommunikation des gebürtigen Bosniers kommt bei den Schalker gut an: „Man hat in den letzten Jahren das Gefühl gehabt, dass auf dem Platz viel Verwirrung herrscht. Es ist wichtig, dass er viel erklärt, damit die Spieler das umsetzen können.“

Ein Eindruck, der sich beim öffentlichen Training schnell festigt. Muslic unterbricht die Abläufe oft, geht auf seine Spieler zu, gibt Anweisungen – teils sehr lautstark und energisch. Eine Art, die durchaus in die Vereins-Philosophie auf Schalke passt. Die Fans formulieren dennoch ihre Hoffnungen an den neuen Coach mit Vorsicht. Auf Schalke hat die Vergangenheit gezeigt, dass frühzeitiger Optimismus hart bestraft werden kann.

+++Testspiel-Detail lässt S04-Profi ausflippen+++

„Ich erhoffe mir in erster Linie mehr Stabilität. Also, ich will gar nicht vom Aufstieg reden. Einfach, dass man eine klare Spielidee und Abläufe sieht“, erklärt uns eine Zuschauerin am Rand des Schalker Trainings. Ein anderer betont, dass „ein solcher Anspruch auch an die Personen gerichtet werden muss, die den Trainer mit dem nötigen Spielermaterial unterstützen sollen.“ An vorderster Front sicherlich auch Baumann, von dem sich die Schalker einiges erhoffen.

Baumann-Hoffnung: „Fachliche Kompetenz und Netzwerk“

„Ich würde mir wünschen, dass er mit seiner Ruhe und Gelassenheit auch dazu beiträgt, dass nicht immer alles nach Außen getragen wird“, erklärt ein Schalke-Fan. Auch seine „fachliche Kompetenz und sein Netzwerk“ schätzen die S04-Anhänger. Hoffnung ja, bereits ein Fazit ziehen nein. Denn eine Anhängerin merkt richtigerweise an, dass Baumanns Arbeit „erst richtig gegen Winter beurteilt werden kann.“ Der erste Eindruck allerdings passt – bei beiden.

Muslic und Baumann sorgen bei den Fans auf Schalke für eine vorsichtige Euphorie. Auch wenn das nichts über die kommenden Leistungen des Teams aussagen kann, ist dieser erste wichtige Schritt geglückt. Denn die schwer geschädigte Beziehung zwischen Fans und Mannschaft auf Schalke scheint zu heilen. Auf Baumann und Muslic wird dennoch viel Arbeit zukommen, um diesen Optimismus weiter zu stärken.