Wichtige Entscheidung beim FC Schalke 04 gefallen – Fans dürfen jubeln

Die Sommervorbereitung des FC Schalke 04 ist im vollen Gange. Das erste Freundschaftsspiel gegen die „Best of Grafschaft“ ist absolviert, jetzt heißt es, vor dem ersten richtigen Test gegen Regionalligist Bocholt weiter an die Arbeit zu gehen.

Um dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen, hat Trainer Miron Muslic nun eine wichtige Entscheidung getroffen. Viele Fans dürfte diese Maßnahmen mächtig freuen.

FC Schalke 04: Trainingseinheiten erneut öffentlich

Schon in der vergangenen Trainingswoche hatte Muslic seine Trainingseinheiten öffentlich abgehalten, von Geheim-Trainings war keine Spur. Eine Devise, die der FC Schalke 04 auch in den kommenden Tagen fortführen wird. Denn wie der Klub am Sonntag (29. Juni) bekannt gegeben hat, werden sämtliche Einheiten der Schalker Mannschaft erneut vor Publikum stattfinden.

Dies gelte demnach für alle Trainingstage von Montag (30. Juni) bis Freitag (4. Juli). Starten werden die Einheiten jeweils immer um 10.45 Uhr auf dem Vereinsgelände. Der Eintritt werde zudem kostenfrei bleiben, wie Königsblau in einer Mitteilung betonte.

Warnung an S04-Fans

Zudem sprach der Verein eine Warnung an seine Fans aus. Denn angesichts der Wettervorhersagen mit bis zu 37 Grad bittet der FC Schalke 04 alle schaulustigen Fans, ausreichend Trinkwasser mit zum Training zu bringen und auf den Sonnenschutz acht zu geben.

Im Fall der Fälle stehen jedoch zwei Trinkwasserbrunnen vor Ort zur Verfügung. Zum einen an der Geschäftsstelle, zum anderen am Trainingsgelände des FC Schalke 04. Dort können mitgebrachte Trinkflaschen jederzeit kostenlos aufgefüllt werden.