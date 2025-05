Schalke 04: Fimpel verkündet Juwel-Hammer – er lässt Fan-Herzen höher schlagen

Nach seinem kurzen Intermezzo im Oktober wird Jakob Fimpel gegen Fortuna Düsseldorf (Samstag, 10. Mai, 13 Uhr) zum dritten Mal bei den S04-Profis an der Seitenlinie stehen. Sein Auftrag ist klar. Mindestens noch einen Punkt mit Schalke 04 holen und damit den Klassenerhalt fix machen.

Für das Spiel in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt hat der Interimscoach von Schalke 04 eine Überraschung angekündigt: Ein Talent, über das in den letzten Monaten enorm viel diskutiert wurde, wird erstmals im Profi-Kader stehen.

Schalke 04: U19-Kapitän fährt mit nach Düsseldorf

Diese Nachricht dürfte bei den Fans des Revierklubs für großen Jubel sorgen: Fimpel hat auf der Pressekonferenz vor dem Spiel in Düsseldorf am Donnerstag (08. Mai) angekündigt, dass U19-Kapitän Mertcan Ayhan erstmals im Kader der Zweitliga-Mannschaft stehen wird.

Ayhan gehört zu den größten Talenten seines Jahrgangs, ist ein integraler Bestandteil einer starken U19-Saison gewesen und soll im Sommer aller Voraussicht nach den Schritt zu den S04-Profis gehen. Jetzt darf er erstmals bei den Profis reinschnuppern. Das hatten die Knappen-Anhänger schon seit Wochen gefordert.

Ein entscheidender Faktor für diese Entscheidung dürfte das U19-Aus am vergangenen Wochenende gewesen sein. Ayhan und Co. mussten sich im Viertelfinale um die deutsche A-Juniorenmeisterschaft gegen Bayer Leverkusen im Elfmeterschießen geschlagen geben. Die Saison der U19 ist seither beendet.

Wirft Fimpel Ayhan direkt rein?

Wie Fimpel erklärte, habe der Youngster schon bei den S04-Profis mittrainiert und einen guten Eindruck hinterlassen. Ob Ayhan in Düsseldorf direkt seine ersten Zweitliga-Minuten bekommt? Angesichts seines großen Talents, seiner Form in der U19-Bundesliga und seiner Variabilität – Ayhan kann in der Innenverteidigung und im zentralen Mittelfeld spielen – ist es gar nicht unwahrscheinlich.

Dass der 18-Jährige gleich in der Startelf stehen wird, ist jedoch unwahrscheinlich. Zwar hat Fimpel bei seinem ersten Profispiel in Münster (2:1) mit Taylan Bulut und Max Grüger auch zwei Youngsters von Beginn an spielen lassen, doch die defensiven Probleme sind wohl zu gravierend, um einen Youngster in dieser verunsicherten Abwehr gleich in die Startelf zu stellen. Und doch zeigt Fimpel: Er möchte einmal mehr auf die Jugend setzen!