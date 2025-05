Schalke 04: Karaman spricht Fimpel-Klartext – „Rechnen wir ihm sehr hoch an“

Nach seiner Rotsperre wird Kenan Karaman beim Auswärtsspiel in Düsseldorf (Samstag, 10. Mai, 13 Uhr) wieder mit von der Partie sein. Für Schalke 04 ist das eine ganz wichtige Nachricht – auf und neben dem Platz ist der Kapitän unersetzlich.

Mit Karaman und Jakob Fimpel möchte Schalke 04 drei Punkte aus der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt entführen. Fimpel hat einmal mehr als Interimstrainer übernommen, nachdem Kees van Wonderen seine Tasche packen musste. Nun spricht Karaman über Fimpel und die kommenden Aufgaben.

Schalke 04: Kenan lobt Interimscoach Fimpel

Schon nach der Entlassung von Ex-Coach Karel Geraerts übernahm Fimpel für zwei Spiele, holte in Münster (2:1) und gegen Hertha (2:2) vier Punkte, stabilisierte den S04 so vorerst. Nun lautet sein Auftrag, mindestens einen Punkt zu holen und damit endgültig den Klassenerhalt zu sichern. Den Rückhalt der Mannschaft scheint er in jedem Fall zu haben.

„Wir rechnen es Jakob sehr hoch an, dass er in der aktuellen Situation die Verantwortung übernimmt und sofort zugesagt hat, uns zu helfen. Deshalb stehen wir in der Pflicht, ihm dieses Vertrauen in uns mit Leistung zurückzuzahlen“, so Karaman über Fimpel. „In der laufenden Saison haben wir schon einmal mit Jakob zusammengearbeitet. Er bringt viel Energie in die Gruppe und gibt uns viel mit“, machte der Kapitän deutlich.

Schon bei seiner ersten Amtszeit hatte Fimpel viel Lob abgesahnt. Im Verein und rundum den Revierklub hört man ausschließlich Positives über den U23-Coach. Auch bei Karaman genießt er ein gewisses Ansehen, der Spielführer möchte auch für Fimpel gewinnen.

Karaman gibt Marschroute vor

Mit Fortuna Düsseldorf und der SV Elversberg warten noch zwei echte Brocken auf S04. Doch Karaman blickt trotz der letzten Auftritte recht zuversichtlich auf die beiden letzten Duelle der Saison. „Wir haben alles selbst in der Hand und benötigen noch einen Punkt, um den Klassenerhalt rechnerisch zu sichern. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir auch mindestens noch diesen einen Zähler holen werden“, so der S04-Kapitän.

„Ein Selbstläufer wird das allerdings nicht. Wir alle sind uns bewusst, wie die Tabelle aktuell aussieht und haben im Team nach der Niederlage gegen Paderborn klar angesprochen, dass jeder von uns in jeder einzelnen Minute im Training und im Spiel hoch konzentriert sein muss“, machte er deutlich. Es soll eine knallharte Aussprache mit dem Mannschaftsrat und einzelnen Spielern gegeben haben. Ob diese in Düsseldorf Früchte trägt?