FC Schalke 04: Karius trifft Zukunfts-Entscheidung – jetzt soll alles ganz schnell gehen

Der FC Schalke 04 steht unter Zugzwang! In der Defensive hängen die Königsblauen meilenweit den eigenen Ansprüchen hinterher. Die aktuelle Unsicherheit auf der Torwartposition verstärkt die Unruhen in Verein und Mannschaft nur. Es braucht Klarheit, fordert auch Loris Karius.

In nur vier Zweitliga-Spielen stand der Keeper nach seinem Wechsel im Winter beim FC Schalke 04 zwischen den Pfosten. Doch bereits in dieser kurzen Zeit konnte sich Karius in die königsblauen Herzen der Fans spielen. Viele würden ihn daher auch gerne in der kommenden Saison im Schalker Kasten sehen. Nun bringt Karius selbst Bewegung in seine noch völlig offene Zukunft.

FC Schalke 04: Karius will verlängern

Damit zuerst die guten Nachrichten für alle Schalke- und Karius-Fans: Der 31-Jährige kann sich eine Zukunft beim Revierklub gut vorstellen. Er wäre, laut „Sky“-Informationen zu einer Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrags bereit. Konkrete Gesprächen finden allerdings wohl noch keine statt.

Ob Verbleib oder nicht, der Schalke-Schnapper drängt auf einen zeitnahen Fortschritt. S04 muss sich also entscheiden: Karius, Justin Heekeren oder doch eine neue dritte Option? Die Meinung der Fans dürfte dabei sehr eindeutig sein. Der 25-jährige Heekeren enttäuschte diese Saison zu oft durch Patzer. Kam nie wirklich in eine konstante Sicherheit (mehr dazu hier). Doch auch Karius‘ Verlängerung birgt Risiken.

Zwar hat der 31-jährige Torwart keine ausgeprägte Verletzungshistorie. Dennoch braucht Schalke Konstanz zwischen den Pfosten. Die konnte Karius auf Grund seiner schnellen Wadenverletzung (noch) nicht vorweisen. Der Verein steht vor einer heiklen Entscheidung, die schnell getroffen werden muss. Denn die Konkurrenz schläft nicht.

Interesse an Karius kommt aus Italien

Karius‘ gute Leistungen vor seiner Verletzung sollen laut „Sky“ bereits Interessenten aus Italien geweckt habe. Auf Schalke wird man also zeitnah zum Handeln gezwungen sein, wenn man sich die Dienste des Torwarts über die Saison hinweg sichern will.

Wie sich die Führungsetage beim FC Schalke 04 in dieser Torwartdiskussion entscheiden wird, bleibt abzuwarten. Gerade mit der Emotionalität der Fans, die klar hinter Karius stehen dürften und dem sportlichen Druck, eine stabile Defensive zu formen, wird die Entscheidung für S04 von extrem wichtiger Bedeutung sein.