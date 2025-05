FC Schalke 04: Erstligist ist heiß auf Karius – war es das für S04?

Mit Loris Karius hat der FC Schalke 04 im Winter einen echten Top-Star verpflichtet. Der Keeper hatte lange nicht gespielt und ist im europäischen Fußball doch weiterhin eine feste Größe. In seinen Spielen für S04 hat er gezeigt, dass er es noch immer ein starker Rückhalt sein kann.

Und doch ist seine Zukunft beim FC Schalke 04 ungewiss. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus, aufgrund seiner Verletzung kann er sich nicht weiterempfehlen und konkrete Gespräche ob einer weiteren Zusammenarbeit hat es wohl noch nicht gegeben. Nun soll ein italienischer Erstligist ein Auge auf Karius geworfen haben.

FC Schalke 04: Italien-Klub mit Interesse an Karius

Erst am Montag (05. Mai) berichtete „Sky“, dass Karius gerne auf Schalke bleiben würde. Die Knappen-Bosse selbst sollen jedoch noch zögern – auch, weil S04 noch immer keinen neuen Trainer gefunden hat. Der wird schließlich einen großen Einfluss auf die Entscheidung haben.

Fakt ist: Karius konnte andeuten, dass er S04 helfen kann, hat jedoch auch (noch) Schwächen offenbart und sich dann verletzt. Dazu dürfte er eine deutliche Gehaltserhöhung bekommen wollen. Es ist also keine ganz einfache Situation für Königsblau – geht S04 dieses Risiko ein?

Sollte S04 mit Karius weitermachen wollen, sollten sich Frank Baumann und Co. jedoch beeilen. Denn die ersten Interessenten aus dem Ausland sollen bereits an Karius herangetreten sein. Laut „TransferFeed“ habe der FC Turin großes Interesse an dem S04-Keeper.

Italien-Rückkehr für Karius?

Turin-Stammkeeper Vanja Milinkovic-Savic soll laut übereinstimmenden Medienberichten das Interesse von Manchester United auf sich gezogen haben. Karius könnte in Turin also sein Ersatz werden. Karius‘ Familie wohnt nach wie vor in Italien – so ist ein Wechsel für ihn durchaus interessant. Wie konkret das Interesse Turins ist, ist jedoch nicht bekannt.

So oder so wird es also noch einige Tage dauern, bis eine endgültige Entscheidung fallen wird. Karius würde auf Schalke weitermachen, ist von dem Projekt überzeugt. Doch geht auf S04 mit Karius in die Zukunft?