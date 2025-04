FC Schalke 04: Transfer-Hammer wohl perfekt! Erster Sommer-Deal steht kurz bevor

Der FC Schalke 04 steht kurz vor seinem ersten Sommer-Transfer! Nachdem am Samstag (05. April) bekannt wurde, dass Frank Baumann neuer Sportchef beim FC Schalke 04 wird, folgt ein Tag später der erste Transfer-Hammer für Königsblau!

In den vergangenen Wochen geisterte sein Name bereits mehrfach rund um das Berger Feld, nun bahnt sich der Deal unmittelbar an. Ein Ex-Star kehrt offenbar tatsächlich zum FC Schalke 04 zurück! Es ist ein Transfer für die Schalker Fanseele.

FC Schalke 04: Becker kehrt zu Königsblau zurück

Er ist Schalker durch und durch, liebt den Verein wie kein Zweiter, identifiziert sich voll und ganz mit Königsblau und wird ab Sommer wohl wieder das Trikot der Knappen tragen. Laut „Bild“ steht Schalke unmittelbar vor dem Transfer von Timo Becker! Am Montag (07. April) soll er seinen Medizincheck auf Schalke absolvieren und anschließend seinen Vertrag unterschreiben.

Zuletzt bahnte sich dieser Wechsel bereits an, jetzt ist er – vorbehaltlich des Medizinchecks – tatsächlich perfekt! Becker kommt ablösefrei von Holstein Kiel, wo er die letzten drei Jahre spielte. Ab Sommer wird er wieder das Trikot seines Herzensklubs tragen. Laut „Bild“ bekommt er einen gutdotierten Vertrag bis 2029!

++ FC Schalke 04: Pleite-Wahnsinn immer absurder! Fimpel und Co. horchen auf ++

Damit sendet S04 gleich ein dickes Signal – Becker soll auf Schalke eine Führungsposition einnehmen und vorangehen. Laut „WAZ“ ist er als Innenverteidiger eingeplant, er kann jedoch auch als Rechtsverteidiger spielen.

Becker soll wacklige Defensive stabilisieren

Mit Becker holt S04 einen erfahrenen Akteur aus der Bundesliga, der Kiel in dieser Saison bereits mehrfach als Kapitän auf den Platz geführt hat. Mit ihm bekommt Schalke ein starkes Gesamtpaket – er soll das erste von einigen Puzzleteilen sein, um die Defensive des Pottklubs zu verstärken.

Weitere News:

Denn die Abwehr ist und bleibt das große Problem von Königsblau. Offensiv hat Schalke einen der besten Kader in Liga zwei vorzuweisen – allen voran mit Moussa Sylla und Kenan Karaman. Doch hinten wackelt man enorm. Dies soll Becker – gemeinsam mit weiteren Neuverpflichtungen, die folgen werden – ändern.