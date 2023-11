FC Schalke 04 – Transfer-News und Gerüchte: Star-Flucht? Profi liebäugelt mit S04-Wechsel

In der Sommerpause wird es wieder unzählige Transfergerüchte um Abgänge und Neuzugänge geben. Auch der FC Schalke 04 muss in den kommenden Wochen und Monaten auf dem Transfermarkt aktiv werden.

Nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga steht beim FC Schalke 04 der nächste Umbruch an. Gerüchte dürften in der Sommerpause fast täglich auftauchen. Geld für hohe Ablösesummen ist nicht vorhanden, deshalb muss der FC Schalke 04 bei seinen Neuzugängen kreativ werden.

FC Schalke 04 – Transfer-News und Gerüchte

Einige Abgänge hat der FC Schalke 04 schon kurz nach Saisonende verkündet. Nun müssen Neuzugänge her. Die Königsblauen sind gezwungen, den Kader zu verändern, um das Ziel, den direkten Wiederaufstieg, zu schaffen.

Wir behalten bei den Transfer-Plänen des FC Schalke 04 den Überblick und halten alle S04-Fans in unserem Transfer-Blog stets über die neusten Transfergerüchte, feststehende Wechsel und Ablösesummen auf dem Laufenden.

Bundesliga-Star liebäugelt mit S04-Wechsel

28. November, 9.41 Uhr: Ein Bundesliga-Profi ist mit seiner aktuellen Situation unzufrieden und liebäugelt mit einem Wechsel zum FC Schalke 04. Hier mehr dazu.

Ergreift Polter die Flucht?

23. November, 10.52 Uhr: Flüchtet Sebastian Polter im Winter? Der Stürmer ist offenbar unzufrieden mit seiner Rolle bei den Knappen. Und jetzt feuert auch noch sein Berater in Richtung der Knappen. Hier alle Infos lesen.

Top-Klub macht bei Ouedraogo ernst

19. November, 19.53 Uhr: Was passiert mit Assan Ouedraogo? Das S04-Talent ist heiß begehrt. Ein Top-Klub geht jetzt eine drastische Maßnahme. Hier mehr dazu.

Transfer-Problem schon gelöst?

16. November, 17.45 Uhr: Schalke braucht Verstärkung auf der Rechtsverteidiger-Position, da sind sich eigentlich alle einig. Doch während Knäbel und Hechelmann schon den Markt sondieren, könnte sich das Problem jetzt ohne Neuverpflichtung lösen. Hier mehr.

Beben auf Schalke

15. November, 14.24 Uhr: Seit Mittwoch ist klar: Peter Knäbel zieht sich im kommenden Sommer zurück (hier mehr erfahren). Der Sport-Vorstand scheidet auf eigenen Wunsch aus. Damit kommen ab sofort noch mehr Aufgaben auf Andre Hechelmann zu. Er ist jetzt in der Hauptverantwortung für das kommende Transferfenster (hier alle Infos).

Vertragsverlängerung offiziell

14. November, 20.16 Uhr: Der FC Schalke 04 hat mit einem Aufstiegshelden verlängert. Hier gibt es alle Infos.

Kann ER Schalke helfen?

10. November, 15.24 Uhr: Unter Karel Geraerts ist der Erfolg zurück. Doch im Kader bleibt so manche Baustelle. Wer Schalke im Winter helfen könnte, kannst du hier nachlesen.

Massen-Abgänge im Winter?

Samstag, 04. November: Gleich mehrere Spieler stehen immer wieder in der Kritik. Dazu sind auch sie selbst mit der aktuellen Situation nicht ganz zufrieden. Steht für die S04-Bosse ein ereignisreicher Winter vor der Tür? Mehr Infos dazu hier!

Steht ein Ouedraogo-Hammer bevor?

Dienstag, 17. Oktober: Assan Ouedraogo vom FC Schalke 04 ist in ganz Europa heiß begehrt. Ein Top-Klub will nun offenbar schnell zuschlagen. Alle Infos dazu gibt es hier.