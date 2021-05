Doppelpass (Sport 1): Experten mit heftiger Knäbel-Kritik – „Das muss man doch wissen“

Im Doppelpass auf Sport 1 stand Peter Knäbel am Sonntag heftig in der Kritik.

Gelsenkirchen. Die Angriffe auf Spieler und Betreuer des FC Schalke 04 sorgten für Fassungslosigkeit. Doch der Klub muss sich Kritik gefallen lassen – auch im Doppelpass (Sport 1).

Dort waren sich die Experten einig: Das Chaos hätte der FC Schalke 04 auf einfache Weise verhindern können und müssen. Die Vorwürfe des Doppelpass (Sport 1) gelten vor allem Sportchef Peter Knäbel – auch wenn sein Name nicht explizit fällt.

Doppelpass (Sport 1): Experten nehmen sich Peter Knäbel vor

Der Sportvorstand hatte entschieden, dass die Spieler sich nach der Rückreise aus Bielefeld den Fans stellen sollen. „Wir sind ein Verein, der für diese Fannähe steht“, argumentierte er später, entschuldigte sich aber auch für die Fehleinschätzung der brisanten Lage.

In Bielefeld traf Schalke-Sportvorstand Peter Knäbel eine verhängnisvolle Entscheidung, die ihm Vorwürfe des Doppelpass (Sport 1) einbringt.

Denn: Die Fans wollten nicht reden. Sie wollten unmissverständlich klar machen, was die Spieler ihnen angetan haben. Und wählten dazu die niederste Möglichkeit: Gewalt.

Peter Neururer mit deutlichen Worten.

Peter Neururer: „Man hätte es wissen müssen“

Doch das war vorherzusehen, sagt Ex-Schalke-Coach Peter Neururer. „Man hätte es wissen müssen“, sagt der 65-Jährige im Doppelpass auf Sport 1. „In Bielefeld wussten sie schon: Da kommen welche. Da muss man doch wissen: In schwarz und maskiert um halb zwei Uhr nachts kommen keine Fans zur Aussprache. Da kommen welche, die Gewalt ausüben wollen.“

Diesen Anhängern hat der S04 seine Spieler schutzlos ausgeliefert – so der Vorwurf, den die weiteren Experten im Doppelpass (Sport 1) teilen.

Beim FC Schalke 04 steht die Welt seither still. Seit der verhängnisvollen Nacht fielen alle Trainingseinheiten aus, in einem Teammeeting am Freitag sollen drei Spieler zudem den Wunsch geäußert haben, nicht wieder für den Verein spielen zu müssen. Hier mehr dazu >>

Peter Knäbel, Sportvorstand des FC Schalke 04.

Auch Sportdirektor aus eigenen Reihen?

Die Situation auf Schalke dürfte die sportliche Planung nicht gerade vereinfachen. Kein Wunder also, dass der Verein den Posten des Sportdirektors mit einer internen Lösung besetzen will. Hier mehr >>

Ohne Budget und mitten in einer Pandemie müssten Sportvorstand und Sportdirektor einen Kader auf die Beine stellen, der bei der immensen Schulden-Last des FC Schalke 04 zwingend den sofortigen Wiederaufstieg bewältigen muss. Eine krasse Aufgabe, zu der du hier mehr Details erfährst.

Die Experten im Doppelpass (Sport 1) machen Schalke-Sportchef Peter Knäbel Vorwürfe.

Balsam für Schalke-Fans

Der FC Schalke 04 trauert nach dem Abstieg weiterhin. Da kommt für viele Fans Ablenkung gerade Recht. Diese Bilder sind Balsam für die geschundene Fan-Seele.

Die Kritik im Doppelpass (Sport 1) richtete sich vor allem gegen Peter Knäbel.

Schalker Fanclub-Verband meldet sich zu Wort

„Trotz aller Emotionen, Trauer und Wut, die auch uns seit dem feststehenden Abstieg fest im Griff hat, sind wir geschockt, dass so etwas auf Schalke stattfinden konnte“, schreibt der SFCV auf seiner Homepage zu den schlimmen Vorkommnissen.

Von den Gewalttätern distanziert sich der Fan-Club Verband in aller Deutlichkeit. >>> Hier gibt es mehr dazu.

FC Schalke 04: Knäbel spricht über die Kaderplanung.

Knäbel im Mitglieder-Talk

In einem Talk mit den S04-Mitgliedern hat Peter Knäbel sich nun noch einmal ausführlich zu den Vorfällen geäußert. Er kündigte an, mit aller zur Verfügung stehenden Härte gegen identifizierte Täter vorgehen zu wollen. Doch auch sportliche Knäbel-Aussagen sorgte für Wirbel. Wie diese hier >>

