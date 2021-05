FC Schalke 04: „Endlich emotional gepackt worden“ – wegen dieser Szenen können S04-Fans wieder lächeln

Für den FC Schalke 04 gabs in letzter Zeit nichts zu Lachen. Die S04-Profis konnten in diesem Bundesligajahr nur zwei Partien gewinnen, ehe der vierte Abstieg der Vereinsgeschichte feststand.

Für das geschundene Fan-Herz der Schalke 04-Fans war daher der Auftritt der eigenen U23 Balsam. Dem Nachwuchs gelang ein sensationelles Derby-Comeback, welches die Anhänger der Knappen endlich wieder lächeln lässt.

FC Schalke 04: Fans bejubeln Regionalligamannschaft

Danach hatte es zunächst nicht ausgesehen. Die Schalker Regionalligamannschaft schickte sich an, im Duell mit Tabellenführer Dortmund ordentlich auf die Mütze zu bekommen. Nach 35 Minuten führte der BVB bereits 3:0.

Nach dem späten Ausgleich kannte der Schalker Jubel keine Grenzen. Foto: imago images/Beautiful Sports

Was folgte war eine Aufholjagd, die beinahe schon an das legendäre 4:4 der Profis aus dem November 2017 erinnerte. Zunächst erzielte Luca Schuler, der auch schon Bundesligaerfahrung sammeln durfte, nach einem schlimmen Fehler in der BVB-Abwehr den Anschluss.

In der zweiten Halbzeit schlug dann die Stunde von Marouane Balouk, der nach einer Stunde auf 2:3 stellte und in der Nachspielzeit einen Elfmeter zum Ausgleich versenkte. Die Jubelbilder teilten die Königsblauen nun auf ihrem Twitter-Account und sorgen damit auch in den Tagen nach dem Punktgewinn für gute Laune.

Luca Schuler, der einzige Mann mit Bundesligaerfahrung in der U23 des FC Schalke 04, leitete die Aufholjagd ein. Foto: IMAGO / Roy Gilbert / Revierfoto / Pool

Fans zeigen sich vor allem begeistert vom Einsatz und vom Kampfgeist der jungen Truppe. Jenen Attributen, die bei den Profis zuletzt schmerzlich vermisst wurden. Wir haben dir einige der Reaktionen zusammengefasst:

„Live geguckt. Endlich mal wieder emotional gepackt worden.“

„This is Schalke.“

„Oh Mann, DAS ist echte Freude über Tore, tut so gut, kein cooles Lächeln, wenn man ohnehin schon so viel Millionen auf dem Konto hat und einen dann auch Niederlagen irgendwann nicht mehr jucken.“

„Eine hemmungslos emotional jubelnde Schalker Mannschaft tut so gut!“

„Geil, große Aufholjagd Jungs.“

„Richtig stark! Die U23 hätte es verdient die letzten Bundesligaspiele zu bestreiten.“

FC Schalke 04: Wie geht es bei den Profis weiter?

Während die U23 also jubeln durfte, hatten die Profis ein spielfreies Wochenende vor der Brust. Wegen der Quarantäne von Hertha BSC Berlin, war die Bundesligapartie des FC Schalke 04 abgesagt worden.

