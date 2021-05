FC Schalke 04: Ex-Star spricht von Rückkehr – Fans sind komplett aus dem Häuschen!

Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958. Fünf Mal gewannen die Schalker den DFB-Pokal, zuletzt im Jahr 2011.

Gelsenkirchen. Kehrt nach Sead Kolasinac und Klaas-Jan Huntelaar ein weiterer Ex-Star zum FC Schalke 04 zurück? Mit dieser Aktion würde der Absteiger definitiv für Furore sorgen.

Und die Idee stammt auch noch von ihm selbst. In einem Interview spricht der ehemalige Publikumsliebling tatsächlich über eine Rückkehr zum FC Schalke 04. Die Königsblauen Anhänger dürften gespannt zugehört haben.

Aber: Vor allem einer müsste sich beim FC Schalke 04 mächtig ins Zeug legen, damit das gelingt.

FC Schalke 04: Ehemaliger Publikumsliebling spricht über S04-Comeback

Der Revierklub fährt in den finanziell höchst angespannten Zeiten ein besonderes Konzept: Schon im Winter setzte der Revierklub vorwiegend auf Rückkehrer und altgediente Knappen. Sead Kolasinac und Klaas-Jan Huntelaar wollten im Abstiegskampf mitanpacken - und verzichteten dabei auf hohe Gehälter.

Jetzt macht auch Ivan Rakitic in einem Interview Andeutungen, die ein Comeback in Blau und Weiß möglich erscheinen lassen. Dass sich ein internationaler Star von diesem Kaliber überhaupt mit der Möglichkeit beschäftigt, zeigt, welche besondere Strahlkraft der FC Schalke auch trotz des Abstiegs noch hat.

Im Interview mit „Sport1“ lässt der mittlerweile 33-Jährige die Möglichkeit offen, seine Karriere bei seinem Ex-Klub ausklingen zu lassen. Ein letztes Jahr im Profifußball könnte ihn demnach tatsächlich nochmal ins Ruhrgebiet verschlagen.

„Kein Witz. Warum nicht?“

„Man muss immer offen sein für alles. Kein Witz. Warum nicht? Man kann nie etwas komplett ausschließen“, so der Mittelfeldspieler, der zwischen 2007 und 2011 für S04 auflief. Noch hat Rakitic allerdings einen Vertrag bis 2024 beim FC Sevilla.

Rakitic räumt zudem ein: „Aktuell ist es schwer daran zu glauben, aber ich war auch überrascht, als ich hörte, dass meine Kumpels wie Asa und Mike da mithelfen.“ Asamoah und Büskens sind seit Anfang März eng in die sportliche Leitung des Klubs integriert.

Über einen der beiden als Mittelsmann wäre möglicherweise auch Rakitic zukünftig von einem Comeback zu überzeugen, wie er selbst verrät. „Vielleicht kommt Asa mal zu mir und schafft es, mich zu überzeugen. Man weiß nie.“ Eins ist schon jetzt klar: Lange wird der Kroate sicher nicht warten müssen, bis sein Telefon klingelt.

Kaderplaner Asamoah muss liefern

Gemeint ist Gerald Asamoah. Der Ur-Schalker scheint bis heute mit Rakitic in Kontakt zu stehen und gehört zu den Verantwortlichen, die unter Sportchef Peter Knäbel aktuell mit der Planung des Zweitliga-Kaders betraut sind. Hier mehr dazu>>

Doch: Schon im nächsten Jahr, dem ersten Zweitliga-Jahr des S04 seit 1991, wird es wohl nichts mit dem erhofften Comeback. Rakitic spricht schließlich nur von der Möglichkeit einer Rückkehr zum Karriereende.

An einem Hammer rund um einen Rückkehrer schrauben Schalkes Kaderplaner dennoch. Dabei wäre noch bis vor kurzem unvorstellbar gewesen, IHN in der 2. Bundesliga zu sehen.

Robin Gosens sorgt für Unverständnis

Geht eine Legende mit in die zweite Liga?

