FC Schalke 04 mit großer Verkündung – den Fans dürfte es gefallen

Beim FC Schalke 04 stehen große Veränderungen an.

Der Traditionsklub hat die ersten Infos zu den Ticketpreisen für die kommende Saison in der 2. Bundesliga bekannt gegeben. Dabei können sich vor allem die Schalke-Fans freuen.

Das werden die FC Schalke 04-Fans sicherlich gerne hören. Foto: IMAGO / Picture Point LE

FC Schalke 04 mit großer Verkündung

Auf Königsblau kommen schwere Zeiten zu. Mit bis zu 240 Millionen Euro Verbindlichkeiten geht es in die Zweite Liga runter. Dafür hat sich der Verein jetzt etwas ganz besonderes überlegt und sich an einem Modell des holländischen Erstligisten Twente Enschede bedient.

Bei den Niederländern haben zahlreiche Fans nach dem Abstieg 2018 weiter den Erstligapreis für ihre Tickets bezahlt und so ihrem Lieblingsverein geholfen, die finanzielle schwere Lage zu meistern.

Günstigere Preise und Rabatte für jüngere Fans: #S04 stellt neue Ticketpreise vor



Alle Details dazu gibt's auf https://t.co/tgdrSrMRHZ - inklusive umfangreicher FAQs zu den Dauerkarten

Nun greift auch der FC Schalke diese Idee auf. Damit haben alle Dauerkarteninhaber und auch Tageskartenkäufer die Möglichkeit, den Verein zu unterstützen und freiwillig den Erstligapreis für Vollzahler zu zahlen, teilte der Verein am Donnerstag mit.

Schalke-Fans dürfen sich über neue Ticketpreise freuen

Über der Homepage gelangen Schalke-Fans zu einem Formular, mit dem sie die finanzielle Unterstützung für ihren Verein zusichern können.

Für die kommende Saison 2021/22 variieren die Ticketpreise für die Partien des FC Schalke 04 stark. Die Preise für Dauerkarten unterteilen sich in fünf Kategorien: Ein Sitzplatz in der Veltins Arena kostet für Fans zwischen 299 und 620 Euro. Der Stehplatz in der Schalker Nordkurve 137 Euro.

Bei den Tageskarten können sich die Fans freuen: sobald die Gegner von S04 für die 2. Liga feststehen, wolle der Verein diese in zwei Kategorien einteilen. Außerdem sollen die Preise angepasst werden.

Dabei zahlen die Schalke-Anhänger für die Kategorie A rund zehn Prozent weniger als noch in der Vorsaison. In der Kategorie B sind es sogar 20 Prozent.

FC Schalke 04: Die Fans dürfen sich über diese Änderungen freuen. Foto: imago images/Team 2

FC Schalke 04: Besondere Aktion für jüngere Fans

Für jüngere Fans gibt es zudem eine ganz besondere Aktion, wie der Verein mitteilte. Die Tageskartenpreise für Schüler, Azubis und Studenten bis einschließlich 25 Jahre werden rund 20 Prozent reduziert. (oa)