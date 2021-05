FC Schalke 04: Klub-Ikone schockt S04-Fans – „Weiß nicht, ob wir es im ersten Jahr schaffen“

Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958. Fünf Mal gewannen die Schalker den DFB-Pokal, zuletzt im Jahr 2011.

Gelsenkirchen. Was Norbert Elgert (64) sagt, ist auf Schalke Gesetz. Seit mehr als zwei Jahrzehnten trainiert der Fußballlehrer die A-Jugend des FC Schalke 04. In der Vergangenheit schafften durch seine Arbeit viele Talente den Sprung aus der Knappenschmiede zu den Profis.

Genau wie jedem Schalke-Fan traf es auch Elgert hart, als der Abstieg nach der 0:1-Niederlage gegen Arminia Bielefeld besiegelt wurde. „Das verursacht bei uns Schalkern eine sehr große Traurigkeit und Leere. Teilweise auch 'ne Menge Wut“, erklärte der U19-Cheftrainer.

FC Schalke 04: Klub-Ikone schmälert Fan-Hoffnungen

Von einem direkten Wiederaufstieg träumen alle Fans der Königsblauen – auch Elgert.

Klub-Ikone Norbert Elgert schmällert die Hoffnungen auf eine baldige Rückkehr. Foto: IMAGO / Otto Krschak

Doch der Fußballlehrer schmälert die Hoffnungen auf eine baldige Rückkehr in die Fußball-Bundesliga.

+++ FC Schalke 04: Die „Gruppe“ meldet sich zurück! Das hat sie jetzt vor +++

Im Interview mit dem vereinseigenen Sender „Schalke TV“ betonte der Coach: „Wir haben so viel Kraft und Energie, aber müssen das jetzt endlich auch mal bündeln. Fans, Verantwortliche und vor allem die Mannschaft, die nächstes Jahr auf dem Platz steht. Wir müssen alle zusammen Vollgas geben. Es wird alles andere als einfach, es wird schwer. Ich weiß auch nicht, ob wir es schon im ersten Jahr schaffen.“

FC Schalke 04: „Packen wir es alle gemeinsam an“

Bereits von Sportchef Peter Knäbel mussten sich die Schalke-Anhänger harte Worte anhören, der die Erwartungen für die kommende Saison ebenfalls runter geschraubt hat. >>> Hier kannst du alles lesen.

------------------

Weitere Neuigkeiten zum FC Schalke 04:

FC Schalke 04 mit eigenen Waffen geschlagen? Deshalb könnte ER S04 jetzt verlassen

FC Schalke 04: „Tut so gut“ – wegen dieser Bilder können S04-Fans wieder lächeln

FC Schalke 04: Fans mit radikaler Forderung – „Wir schämen uns“

------------------

Dennoch stellte Elgert klar, dass der Aufstieg in die Bundesliga das Ziel sein muss. „Das aller wichtigste wird aber sein, dass wir zusammenhalten und wieder eine Mannschaft in der Arena haben, die Spaß macht. In diesem Sinne: Packen wir es alle gemeinsam an, lasst uns loslegen“, so der 64-Jährige im „Interview des Monats“.

Norbert Elgert im „Interview des Monats“.

Dafür brauche der Verein dann aber auch „Spieler, die brennen. Die bereit sind, sich auf eine Mannschaft einzulassen, die sich mit unserem Klub und der Aufgabe zu 100 Prozent identifizieren. Die gewillt sind, eine neue positive Geschichte auf Schalke mitzuschreiben“, sagte Elgert und beschreibte damit, welche Eigenschaften die Akteure in der nächsten Saison neben fußballerischen Qualitäten mitbringen müssen.

Von einem direkten Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga träumen alle Fans der Königsblauen. Doch eine Klub-Ikone dämpft die Hoffnungen. Foto: IMAGO / Poolfoto (Montage DER WESTEN)

FC Schalke 04: Elgert teil der Kaderplanung

Die Klub-Ikone wird neben der laufenden Kaderplanung in der Lizenspielerabteilung gemeinsam mit den Verantwortlichen der Knappenschmiede auch einen schlagkräftigen U19-Kader für die Saison 2021/22 zusammenstellen.

+++ FC Schalke 04-Fans können diese Gosens-Aussage nicht fassen: „Nicht sein Ernst?“ +++

Das komplette Interview mit Norbert Elgert kannst du dir hier >>> anschauen.

FC Schalke 04: IHN hat der S04 vom Hof gejagt – heute ist er ein Weltstar

Die Knappenschmiede mit Elgert ist für seine Nachwuchsarbeit berühmt. Doch nicht immer hatte der FC Schalke 04 bei seinen Juwelen das richtige Näschen.

FC Schalke 04: Von einem direkten Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga träumen alle Fans der Königsblauen. Klub-Ikone Elgert dämpft die Hoffnungen. Foto: IMAGO / Thomas Bielefeld

Einen gebürtigen Gelsenkirchener schickte der FC Schalke 04 aus der Knappenschmiede weg. Es erwies sich als eine äußerst schlechte Entscheidung.