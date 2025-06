Klub-WM 2025 News: BVB macht Deal offiziell – Kehl verkündet es selbst

2025 bringt für Fußballfans ein neues Format mit sich: die Fifa Klub-Weltmeisterschaft. Vier Wochen lang werden Teams aus aller Welt um den Titel kämpfen – und selbstredend auch um viel Geld.

Da das Turnier in den USA ausgetragen wird, sind die Anstoßzeiten für deutsche Fans nicht immer optimal. Damit du dennoch über die wichtigen Geschehnisse bei der Klub-WM auf dem Laufenden bleibt, verraten wir dir in unserem News-Blog alles Wichtige.

Klub-WM 2025 News: Die neusten Infos im News-Blog

Am 15. Juni 2025 ist es so weit: Das neue Format der Klub-Weltmeisterschaft wird erstmals ausgetragen. 32 Mannschaften treten an, um das Finale am 13. Juli in News York zu erreichen und im Bestfall den Titel zu holen. Aus Deutschland sind die Bayern und der BVB dabei. Die wichtigsten News zu der Klub-WM 2025 bekommst du hier täglich in unserem Live-Blog.

Sonntag, 29. Juni

Eine wichtige Kaderstütze bleibt Borussia Dortmund während der Klub-WM doch noch erhalten. Nach Turnierende ist für diesen Spieler beim BVB jedoch wohl Schluss. Mehr dazu hier.

Freitag, 27. Juni

Alle Partien fürs Achtelfinale stehen jetzt fest. Während Dortmund mitten in der Nacht ran muss, sind die Bayern eher zu sehen. Alle Infos zu den ersten K.-o.-Spielen bekommst du hier >>>

Donnerstag 26. Juni

Nach dem Sieg gegen Ulsan HD und den Einzug ins Achtelfinale hat Borussia Dortmund jetzt auch Klarheit über Gegner, Spielort und Anstoßzeit. Eins davon begeistert die BVB-Fans allerdings nicht gerade. Hier mehr dazu.

Mittwoch, 25. Juni

Die Ticket-Nachfrage an der Klub-WM in den USA sorgte bei der FIFA für große Sorgenfalten. Umso erstaunlicher sind jetzt diese Aussagen von Gianni Infantino. Mehr dazu hier.

Dienstag, 24. Juni

Lionel Messi hatte mit Inter Miami lange Zeit fest den Gruppensieg im Visier. Warum dieser noch verspielt wurde und welche fatalen Konsequenzen das hat, erfährst du hier.

Montag, 23. Juni

Aufregung um DFB-Star Antonio Rüdiger. Beim 3:1-Sieg seines Teams Real Madrid feierte er sein Comeback und war nach dem Spiel wütend. Grund dafür soll eine rassistische Aussage seines Gegenspielers sein. Auch Real-Trainer Xabi Alonso war außer sich. Hier mehr dazu.

Sonntag, 22. Juni

In Florida wird nicht nur gespielt, einige Klubs haben dort auch ihr „Hauptquartier“. So auch der BVB. Und den Dortmundern werden nun die Pläne durcheinandergewirbelt. Schuld: Ein Titel-Wahnsinn in der Stadt. Hier alle Infos.

Samstag, 21. Juni

Guten Morgen! In der Nacht hat der FC Bayern München auch sein zweites Gruppenspiel gewonnen und damit bereits das Achtelfinal-Ticket gelöst. Doch es gab nicht nur Grund zur Freude beim 2:1 gegen die Boca Juniors. Alle Details hier.

Freitag, 20. Juni

Die erste große Sensation der Klub-WM ist fix! In der Nacht auf Freitag unterliegt Mega-Favorit Paris St. Germain gegen den brasilianischen Vertreter Botafogo. Ein echter Schocker. Alle Infos dazu bekommst du hier.

Dienstag, 17. Juni

Und plötzlich geht es bei der Klub-Weltmeisterschaft richtig hitzig zu! Bei einem wilden Spiel gibt es auch viele Platzverweise. Hier mehr dazu.

Montag, 16. Juni

Nur zwei Tage nach Turnierbeginn ist die Kritik an der Klub-WM bereits groß. Ausgerechnet beim Premierenauftritt des FC Bayern München wird es so richtig deutlich. Mehr Infos hier.

Sonntag, 15. Juni

Dieser europäische Superstar würde die Klub-WM verpassen. Doch ein irrer Plan könnte die Teilnahme auf den letzten Metern noch ermöglichen. Mehr dazu hier.

Samstag, 14. Juni

Die Klub-WM erntet hierzulande scharfe Kritik. Auch ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann nimmt in unserem Interview kein Blatt vor den Mund. Hier mehr dazu.

Freitag, 13. Juni

Für die Klub-WM hat die FIFA einige Fußball-Regeln geändert. Fans werden sie sofort auffallen. Hier liest du mehr dazu.

Donnerstag, 12. Juni

Jetzt wird es komplett Irre. Die Klub-WM findet bei den Zuschauern keinen großen Anklang – deshalb greift die FIFA zu absurden Maßnahmen, um das Publikum zu locken. Mehr dazu hier.

Mittwoch, 11. Juni

„Kirmespokal“, „irrelevant“. Vorfreude klingt anders. Kurz vor Turnierstart überwiegt hierzulande die Kritik an der Klub-WM. Woran genau das liegt, liest du hier.

Dienstag, 10. Juni

Bittere Nachrichten für Borussia Dortmund: Gleich zwei Star-Spieler müssen bei der Klub-WM passen. Sie müssen verletzungsbedingt zuhause bleiben. Mehr dazu hier.

Montag, 9. Juni

Ein absolutes Desaster kündigt sich an. Dieses Indiz deutet darauf hin, dass die Klub-WM unbeliebt bei den Zuschauern ist – doch jetzt greift die FIFA durch. Mehr dazu hier.

Freitag, 6. Juni

Droht ausgerechnet dem deutschen Vertreter Borussia Dortmund vor Turnierstart ein herber Rückschlag? Die Bosse versuchen gerade alles, um diesen noch abzuwenden. Alle Infos dazu liest du hier.

Dienstag, 3. Juni

Über diese Meldung darf sich Borussia Dortmund freuen. Ein Spieler will unbedingt mit den Schwarz-Gelben zur Klub-WM und sagt dafür sogar eine Alternative ab. Hier mehr erfahren.

Sonntag, 1. Juni

Kurz vor dem Turnierstart ist die letzte Entscheidung gefallen. Fans und Teams haben lange und gespannt gewartet, jetzt herrscht Gewissheit. Hier mehr dazu.