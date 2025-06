Klub-WM-Hammer bahnt sich an – irrer Saudi-Plan um Superstar

Die FIFA Klub-WM startet von Samstag auf Sonntag (15. Juni, 02.00 Uhr deutscher Zeit). Kurz vor Turnier-Beginn wollen einige Teams noch personell nachrüsten. Auch wenn sich der Wettbewerb hierzulande (noch) keiner großen Beliebtheit erfreut, gilt es international als echtes Prestige-Projekt – gerade in Saudi-Arabien.

Daher ist es kaum verwunderlich, dass insbesondere die saudischen Vereine, die am neuen Turnier-Format der Klub-WM teilnehmen, ihre Kader zuvor auf Hochglanz polieren wollen. Dabei bahnt sich nun der kuriose Wechsel eines europäischen Superstars an.

Kante-Wechsel innerhalb Saudi-Arabien?

Der französische Mittelfeldspieler N’Golo Kante könnte kurzfristig innerhalb der Saudi Pro League wechseln. Sein aktueller Klub Al-Ittihad verhandelt laut „The Athletic“mit dem Rivalen Al-Hilal über eine Leihe. Ziel ist die Teilnahme am Turnier in den USA, bei der Al-Hilal Saudi-Arabien vertritt.

Die Rivalität zwischen Al-Ittihad und Al-Hilal rückt bei diesem Mega-Event in den Hintergrund. Beide Teams gehören dem Public Investment Fund (PIF). Al-Hilal tritt in der Gruppenphase unter anderem gegen Real Madrid und RB Salzburg an. Schon das erste Spiel gegen die Königlichen verspricht viel Spannung.

Kante bereits Klub-WM-Sieger

Kanté bringt viel Erfahrung mit. 2021 gewann er mit dem FC Chelsea die Klub-WM in einem kleineren Turnierformat. Bei Al-Ittihad hat er seit seinem Wechsel 2023 überzeugt und die Mannschaft zum Titel der Saudi Pro League geführt. Seine Qualitäten könnten Al-Hilal in der prestigeträchtigen Klub-WM entscheidend helfen.

Ein Wechsel würde Kanté mit alten Weggefährten wie Kalidou Koulibaly, Ruben Neves und Aleksandar Mitrovic wieder vereinen. Dieses Mal könnten sie gemeinsam im Trikot von Al-Hilal auflaufen. Die Klub-WM bietet so nicht nur sportliche Herausforderungen, sondern auch besondere emotionale Aspekte für den erfahrenen Mittelfeldspieler.

