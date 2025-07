Nach Klub-WM Fiasko – Niko Kovac schießt gegen FIFA-Führung

Die Klub-WM ist von der FIFA als großer, innovativer und nachhaltiger Wettbewerb angepriesen worden. Die besten Mannschaften der Welt treffen sich zu einem Klub-Turnier, dabei kommt es zu Paarungen, die Fußballfans sonst nicht allzu häufig zu sehen bekommen. Eigentlich ein tolles Konzept könnte man meinen.

Doch die Realität sieht anders aus: Das Interesse an der Klub-WM ist erschreckend gering. Die allerwenigsten Fans verfolgen den Wettbewerb mit regem Interesse – das sieht man auch in den Stadien. Jetzt wird BVB-Coach Niko Kovac deutlich.

Kovac-Klartext zur Klub-WM: „Dann ist es schwierig“

Schon bei dem ersten Auftritt seiner Mannschaft gegen Fluminense (0:0) konnte er schnell erahnen, dass das Turnier nicht den allergrößten Hype bekommen würde. Der BVB kickte im MetLife-Stadium – das Stadion fasst über 80.000 Menschen. Doch die allermeisten Plätze waren leer, das weite Rund bildete ein trauriges Bild.

Und es war nur eines von vielen Spielen, bei denen das Stadion nicht gut gefüllt oder gar ausverkauft war. Viele Teams mussten bis dato vor halbleeren oder leeren Rängen spielen. Kovac nannte dafür einen bestimmen Grund. „Wenn man die Ticketpreise am Anfang zu hochschraubt, ist es schwierig, die Stadien voll zu bekommen“, so der BVB-Coach auf einer Pressekonferenz. “Wir Fußballer wollen vor vollen Rängen performen”, so Kovac deutlich.

Bei den allermeisten Spielen müssen Fans über 100 Euro auf den Tisch, um die Partie im Stadion zu verfolgen – zu viel für die meisten Menschen. Die wenigsten Spiele waren den Fans diese Preise wert.

FIFA hofft auf Top-Partien

Im Laufe des Turniers sind die Preise etwas angepasst worden. „Daraus hat man dann wohl auch seine Lehren gezogen“, so Kovac. Und doch ist das Interesse an der Klub-WM weiter überschaubar – trotz Beginn der K.o.-Phase. Die Spiele werden intensiver und hochklassiger, doch in diesem Jahr wird die FIFA mit diesem Wettbewerb nicht mehr wirklich punkten können.

Für die kommenden Austragungen werden die FIFA-Bosse dies ändern müssen, um das Interesse ein wenig steigern zu können. Fakt ist: Die Klub-WM 2025 war in vielerlei Hinsicht ein echter Reinfall.