Lauernde Gefahr für Niko Kovac – überlebt er die Saison bei Borussia Dortmund nicht?

Er rettete Borussia Dortmund in die Champions League. Doch wer das System Profi-Fußball kennt, der weiß: Das rettet Niko Kovac nicht durch die nächste Krise. Droht dem Trainer schon in der nächsten Saison das Aus?

Auffällig: Bei seinen letzten drei Stationen war Niko Kovac in der zweiten Saison entlassen worden. Immer startete er ziemlich erfolgreich, nie wurde ein längerfristiges Engagement daraus. Zufall? Oder hat das mit seinem fordernden Fußball und seinem harten Training zu tun?

Borussia Dortmund: Niko Kovac schon diese Saison in Gefahr?

Bei den traditionellen Wetten auf die schnellste Trainer-Entlassung der Bundesliga dürfte kaum jemand auf Niko Kovac tippen. Klar, schließlich ist er wirklich stark beim BVB gestartet, rettete Schwarzgelb nach einer bis dato völlig verkorksten Saison noch in die Champions League. Und dennoch ist das kein Freifahrtschein. Im schnelllebigen Fußballgeschäft kann sich der Wind ganz schnell wieder drehen.

Fakt ist: Kovac hatte bislang vier Cheftrainer-Stationen im Profi-Vereinsfußball. Von seiner ersten, Eintracht Frankfurt, verabschiedete er sich wegen eines verlockenden Bayern-Angebots freiwillig. Alle drei danach endeten unfreiwillig in der zweiten Saison. Entlassung im Winter. Zufall oder eine lauernde Gefahr auch für seine Zeit bei Borussia Dortmund?

Häufige Klagen über Kovacs Führungsstil

Bei seinen vorherigen Stationen VfL Wolfsburg, AS Monaco und Bayern München soll es, so war zu hören, neben ausbleibenden Ergebnissen auch zu Unzufriedenheit in der Mannschaft gekommen sein – Grund sei stets der Führungsstil und der Umgang mit den Spielern gewesen. Der 52-Jährige ist bekannt für seine Liebe zu Disziplin und harter Arbeit. Auch sein defensiver Spielansatz, der durch extrem hohe Laufbereitschaft definiert wird, sorgte für Murren. Schon früh war auch aus Dortmunds Kabine ein Klagen über die angezogenen Zügel durchgesickert.

Mit diesem Konzept startete er auch bei Borussia Dortmund durch. Und das mit einer Mannschaft, die nicht gerade für ihre Mentalität und ihren Kampfeswillen bekannt ist. Bei seinen vorherigen drei Stationen war nach 65, 74 beziehungsweise 66 Spielen Schluss. Mit der Dreifachbelastung würde der BVB gegen Saisonende auf diese Zahl kommen. Ob Niko Kovac dann noch im Amt ist?