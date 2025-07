Kovac baut Trainerteam um! BVB-Coach holt zahlreiche Neuzugänge

Niko Kovac hat den BVB umgekrempelt. In der tiefsten Krise der vergangenen Saison übernahm er als Cheftrainer und startete eine beeindruckende Siegesserie in der Bundesliga, die der Borussia am Ende die Champions-League-Qualifikation einbrachte.

Nun gilt es für den BVB, diese Euphorie aus der Bundesliga-Schlussphase mit in die neue Spielzeit zu nehmen – ohne dem Motto „immer weiter so“ zu folgen. Dafür nimmt Kovac laut der „Bild“ jetzt große Veränderungen in seinem Personal vor. Und setzt dabei auch auf externe Expertise.

BVB: Neuer Staff für Kovac

Insgesamt fünf neue Mitarbeiter kommen nach Dortmund, doch vorher müssen drei Staff-Mitglieder den Verein verlassen. Wie „Bild“ berichtet, lief der Vertrag von Fitness-Coach Shad Forsythe aus, Athletik-Trainer Florian Wangler verlässt den BVB „auf eigenen Wunsch“ und Ernährungsexperte Melf Carstensen zieht es zum FC Bayern. Und wer soll sie ersetzen? Weggefährten, echte Top-Experten und ein Eishockey-Fachmann.

Der neue Athletik-Trainer Georg Schulz kümmerte sich acht Jahre lang um die Fitness bei RB Salzburg – mit ausgezeichneten Leistungen. Ihn kennt Kovac, genau wie Noah Tegatz aus seiner Zeit in Wolfsburg. Tegatz gilt als Experte für Spielanalyse. Ebenso neu im Team-Kovac ist Andreas Gerg, der als Athletik-Trainer der Nürnberg Ice Tigers und der U-Nationalmannschaften des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) fungierte.

Markus Kirmes als Ernährungsberater und Schlaf-Expertin Anna West komplettieren die Neuzugänge beim BVB. Veränderungen, die Kovacs Fußball-Philosophie perfekt widerspiegeln. Der Dortmund-Coach setzt auf Disziplin und hohe Intensität. Eine erfolgversprechende Kombination.

Kovac-Anforderungen an Schlaf, Ernährung, Fitness

Denn um den hohen Anforderungen und Belastungen standhalten zu können, bedarf es idealer körperlicher Voraussetzungen. Schlaf, Ernährung, Fitness. In allen Belangen will Kovac seine Spieler auf ein möglichst hohes Level bringen.

Ob das für den BVB-Erfolg in der kommenden Saison entscheidend sein wird? Sicherlich nicht ausschließlich. Aber die Erfolge der Kovac-Philosophie in der vergangenen Saison geben dem Chefcoach recht und lassen ihn sein Team entscheidend umbauen.