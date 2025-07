Nächstes BVB-Juwel fällt für Monate aus! Bittere Nachricht bei Borussia Dortmund

Die Saison ist noch nicht gestartet und bei Borussia Dortmund hat schon die nächste bittere Nachricht zu verkraften. Nach Julien Duranville fällt das nächste Juwel für Monate aus.

Auch Nick Cherny hat es erwischt. Bei Borussia Dortmund gilt der 18-Jährige als Top-Talent, ist nach nur einem Jahr U19 in diesem Sommer in die U23 befördert worden und soll zeitnah an die Profis herangeführt werden. Nun aber ereilte ihn ein bitterer Rückschlag.

Top-Talent fehlt Borussia Dortmund lange

2023 aus seiner Heimatstadt Bielefeld in den BVB-Nachwuchs gewechselt, wirbelt Cherny seither für Dortmunds U-Teams. Im zentralen Mittelfeld zuhause, glänzt er sowohl als Vorlagengeber als auch als Torschütze und brachte es in 85 Jugend-Spielen auf sagenhafte 81 Torbeteiligungen. Zweimal wurde er dafür bereits mit Kurzeinsätzen bei der U23 belohnt (hier mehr), gehört seit dieser Saison fest zum Kader der Regionalliga-Vertretung.

+++ Chaos! BVB muss Pläne über den Haufen werfen +++

Bis er dort Fuß fassen kann, wird es allerdings noch lange dauern. Wie U23-Trainer Mike Tullberg gegenüber den „Ruhr Nachrichten“ verkündet, hat sich Nick Cherny ein Knochenödem eingehandelt. Und das wirft ihn richtig aus der Bahn. „Er wird monatelang ausfallen“, erklärt der Däne über seinen neuen Schützling. Ärgerlich für Borussia Dortmund, richtig bitter für die bislang so steile Entwicklung des Deutschrussen.

Mehr Nachrichten:

Aus dem ersehnten Profidebüt wird erstmal nichts. Wie Duranville (hier mehr) muss er sich nun zurückkämpfen. Und Cherny ist nicht der einzige Ausfall, den Tullberg kompensieren muss. Kapitän Tony Reitz zog sich im letzten Testspiel vor dem Saisonstart eine Leistenverletzung zu, Mussa Kaba fehlt weiterhin und auch Felix Paschke und Jordi Paulina haben keine Einheit in der Vorbereitung mitmachen könne. „Das tut schon weh“, sagt der BVB-Trainer „RN“. „Aber es hilft nichts, dann müssen andere Jungs ran.“