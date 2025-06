Chaos bei Klub-WM – BVB muss Pläne über den Haufen werfen

Das 0:0 gegen Fluminense und das 4:3 gegen die Mamelodi Sundowns haben die aktuellen BVB-Baustellen knallhart offengelegt. Schon am Sonntag will Niko Kovac im Training an den Problemen arbeiten. Doch er muss sich etwas gedulden.

Der Stanley-Cup-Triumph der Florida Panthers macht Borussia Dortmunds Trainingsplänen einen Strich durch die Rechnung. Der BVB muss seine Pläne über den Haufen werfen – denn es droht Chaos direkt vor dem Mannschaftshotel.

BVB muss Klub-WM-Pläne umstellen

Eishockey im Sunshine-State? Klingt für Sportlaien erstmal befremdlich. Doch die Florida Panthers sind auf dem Eis derzeit das Maß aller Dinge. Am Mittwoch holten sie zum zweiten Mal in Folge den Stanley Cup, also die NHL-Meisterschaft. Am Wochenende wird das gefeiert – und das im ganz großen Stil.

+++ Sorgen um Marco Reus – aber Mega-Erlösung für LA Galaxy +++

Eine riesige Parade wird durch Fort Lauderdale ziehen, der Heimatstadt der Panthers. Trotz Regens kamen letztes Jahr über 200.000 Fans. Diesmal gibt es Sonne satt und deshalb wohl noch mehr jubelnde Fans in der Stadt. Von einer halben Million geht man aus, einem kompletten Ausnahmezustand. Und das betrifft auch den BVB. Der weilt derzeit wegen der Klub-WM in Fort Lauderdale und muss nun seine Trainingspläne umstellen.

BVB-Training verschoben

Eigentlich hatte man die Pläne bereits an die FIFA und alle Medienvertreter geschickt. Doch nun kommt die Rolle rückwärts. Das Training am Sonntagvormittag (Ortszeit) ist abgesagt. Der Grund: Der Triumphzug der Panthers geht direkt am Mannschaftshotel der Schwarzgelben vorbei, dem Four Seasons am Beach Boulevard. Volle Straßen und Verkehrschaos sind vorprogrammiert – und eine geordnete Anreise zum Trainingsplatz von Inter Miami deshalb nahezu unmöglich. Also beschloss der BVB, seine Pläne über den Haufen zu werfen.

Auch spannend:

Statt am Morgen wird nun am frühen Abend trainiert. Und das entgegen dem Ursprungsplan unter Ausschluss der Fans. Auch das Wetter, das Borussia Dortmund bei der Klub-WM gegen die Mamelodi Sundowns bereits zusetzte, dürfte um diese Uhrzeit fordernder sein. Hier mehr dazu.