Marco Reus: Mega-Erlösung für LA Galaxy – aber Sorgen um den Ex-BVB-Star

17 Spiele hat es gedauert, jetzt hat Los Angeles Galaxy endlich den ersten Sieg der Saison eingefahren. Nach einem absoluten Horror-Start eine Mega-Erlösung für das kalifornische Team, das weiter ganz unten im MLS-Keller rangiert.

Erleichterung auch für Marco Reus – allerdings nicht bedingt. Der Ex-BVB-Star war am Sieg gegen Real Salt Lake (2:0) nicht beteiligt, fehlte wegen einer Oberschenkelverletzung. Fällt er nun länger aus? Für LA Galaxy wäre das der nächste herbe Schlag.

Ohne Marco Reus: Galaxy mit ersehntem erstem Sieg

Was für eine Horror-Bilanz: In 16 Ligaspielen brachte es Los Angeles Galaxy in diesem Jahr auf jämmerliche drei Punkte. Kein einziger Sieg sprang heraus, der amtierende Meister geistert als schlechtestes Team der MLS durch den Tabellenkeller. Doch nun folgte endlich der ersehnte erste Sieg.

+++ Jetzt auch noch Roman Bürki! Ex-BVB-Star komplett am Boden +++

Lucas Sanabria (17.) und Joseph Paintsil (55.) schossen die Südkalifornier mit zwei sehenswerten Treffern im Krisenduell gegen Real Salt Lake, den Drittletzten der Western Conference, zum Erfolg. Nur drei Punkte, aber vor allem tausend Wackersteine, die von LA abfallen. Auch Marco Reus dürfte sich gefreut haben – allerdings nicht auf dem Platz.

Reus fehlt verletzt

Die BVB-Legende fehlte bei der Partie wegen einer Oberschenkelverletzung. Ein Fakt, der Galaxy Kopfschmerzen bereiten dürfte. Der beispiellose Absturz begann schließlich erst mit der Verletzung des wichtigsten Spielers Riqui Puig (hier mehr dazu). Muss man nun auch auf den zweiten großen Star länger verzichten? In seinem ersten Jahr in LA erlitt der oft verletzungsanfällige Reus bereits eine Oberschenkelblessur, musste einige Wochen pausieren. Und auch in diesem Jahr fehlte er bereits acht Spiele wegen einer Knieverletzung – verpasste unter anderem das Aus in der Concacaf Champions League.

Mehr News:

Wie schwer es Marco Reus erwischt hat, kommunizierte Los Angeles Galaxy nicht. In den USA ist es generell unüblich, irgendwelche Details zu Verletzungen zu nennen. Die schwerere Knieverletzung im März verkaufte der Verein wochenlang rätselhaft als „Schonung“.