Schierer Wahnsinn in der MLS! Marco Reus ist mittendrin

Während die Bundesliga Sommerpause hat, sorgt Marco Reus in der MLS für Schlagzeilen. Der 36-Jährige befindet sich in hervorragender Form und glänzt mit Torbeteiligungen.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten feiert der ehemalige BVB-Kapitän bei LA Galaxy in dieser Saison seinen Durchbruch. Schon jetzt zählt er zu den wichtigsten Spielern seines Teams, das allerdings noch immer tief im Tabellenkeller steckt. Nun gab es einen irren Derby-Punkt.

Marco Reus in Scorer-Form

In den letzten zehn Spielen sammelte Marco Reus beeindruckende zehn Scorerpunkte – vier Tore und sechs Vorlagen. Diese Zahlen unterstreichen seine Bedeutung. Im Gegensatz zur vergangenen Saison, in der Reus noch eine Nebenrolle spielte, ist er nun der Schlüsselspieler bei LA Galaxy. Sein aktuelles Hoch steht im völligen Kontrast zu seiner Rolle in der Vorsaison.

Besonders nach seiner Verletzungspause im März blüht Marco Reus auf. Herausragend war sein Doppelpack im Derby gegen LAFC. Nun war er erneut mitverantwortlich für ein irres Spiel im nächsten „El Traffico“. Im Stadtderby gegen den LAFC lag Galaxy schnell 0:2 zurück, auf den Anschlusstreffer von Gabriel Pec antwortete der Erzrivale mit dem 3:1 und schien bereits wie der sichere Sieger. Dann schlug die Stunde von Marco Reus.

Nach einem doppelten Doppelpass legte er das 3:2 von Pec auf, leitete in der Schlussphase noch per Traum-Hacke einen Angriff ein, der den Ausgleich hätte bedeuten MÜSSEN – aber von Hugo Lloris entschärft wurde. Mit dem letzten Angriff belohnte sich Galaxy dann doch noch. In Überzahl – Segura sah in der Nachspielzeit in einer Rudelbildung rot – köpfte Ex-Schalker Maya Yoshida noch das 3:3. Ein irres Spiel mit dramatischem Finish.

Marco Reus kämpft gegen LA Galaxys Krise

Trotz der Gala-Vorstellungen von Marco Reus steht LA Galaxy weiterhin auf dem letzten Platz der Western Conference. Der erste Saisonsieg gelang erst am 17. Spieltag ohne den verletzten Marco Reus. Seitdem konnte das Team drei weitere Siege einfahren. Jedoch gab es zuletzt gegen Austin FC eine 1:2-Niederlage, die den Rückstand auf die Play-off-Plätze vergrößerte.

Trainer Greg Vanney gab Reus zeitweise gar die Kapitänsbinde und zeigte damit sein großes Vertrauen in den deutschen Routinier. Mit seinen Leistungen könnte Marco Reus die Aufholjagd anführen und den Klub zurück in die Erfolgsspur bringen. Aktuell beträgt der Rückstand auf Platz neun 13 Punkte. Für Fans von Borussia Dortmund bleibt er auch in den USA ein Spieler, der mit Herz und Leidenschaft beeindruckt.