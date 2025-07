Marco Reus befreit sich aus tiefem Tal – MLS staunt über die BVB-Legende

Gelingt plötzlich die sensationelle Wende? Marco Reus und LA Galaxy erlebten nach der Meisterschaft im vergangenen Jahr einen brachialen Absturz. Der Titelträger liegt in der Western Conference auf dem letzten Platz.

Zahlreiche Verletzungssorgen plagten und plagen den Meister. Auch Marco Reus war davon betroffen. Plötzlich jede keimt ein zartes Pflänzchen der Hoffnung – weil die BVB-Legende in den letzten Wochen unverhofft den Turbo zündet.

Marco Reus führt Form-Wende an

Eine fast schon unheimliche Serie begleitete den 36-Jährigen und seine Teamkollegen. 16 Spiele am Stück konnte LA Galaxy in dieser Saison nicht gewinnen. Den ersten Sieg gab es erst Anfang Juni – da fehlte Reus ausgerechnet verletzt. Doch seither vollziehen er und das Team einen Wandel. Die Bilanz der letzten sechs Spiele: drei Siege, zwei Unentschieden, nur eine Niederlage.

Auch Sonntagnacht (13. Juli) sackte der taumelnde Meister drei Punkte ein. Gegen D.C. United gab es einen knappen 2:1-Sieg. Marco Reus machte dabei seinem Spitznamen aus BVB-Zeiten („Mr. 1:0“) alle Ehren und erzielte das wichtige erste Tor aus dem Getummel nach einer Ecke heraus.

Damit unterstreicht er seinen eigenen beachtlichen Aufschwung. Seit Mitte Juni steuerte er zwei Treffer und drei Vorlagen bei, insgesamt steht er bei fünf Saisontoren und sechs Vorlagen. Auch seinetwegen, fängt LA Galaxy doch noch an, Punkte zu hamstern.

Für Reus ein langer Weg, immerhin galt die BVB-Legende in Amerika nicht zwingend als großer Star, wie MLS-Experte Manuel Veth im Gespräch mit DER WESTEN vor einigen Monaten verriet (hier alle Aussagen lesen). Doch in Abwesenheit von Top-Star Riqui Puig schafft er es endlich aufzublühen, Zeichen zu setzen und auch seine Mitspieler in Szene zu setzen.

Marco Reus hat noch einen weiten Weg vor sich

Doch trotz allem Aufschwung: Der Weg zur Saisonwende ist noch weit. LA Galaxy liegt weiterhin auf dem letzten Platz der Conference. Der Rückstand auf die Playoffplätze beträgt derzeit zwölf Punkte. Aber genauso viele Spiele sind auch noch zu absolvieren. Zeit genug für die Wende ist also noch.