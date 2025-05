Marco Reus im Tal der Tränen! Experte verrät: Dieser Moment veränderte alles

Er ging in die USA und holte gleich im ersten Jahr den ersten Meistertitel seiner Karriere. Doch was nun folgte, ist ein beispielloser Absturz. Marco Reus dümpelt mit Los Angeles Galaxy sieglos auf dem letzten Tabellenplatz herum.

Wie konnte das passieren? DER WESTEN sprach mit MLS-Experte Manuel Veth. Der verriet: Ein Moment hat für das Team von Marco Reus alles verändert. Und: Besserung ist nicht in Sicht.

Marco Reus: Absturz geht weiter

Es war der nächste Tiefpunkt. Als siegloses Schlusslicht ging LA Galaxy am vergangenen Sonntag (4. Mai) ins Kellerduell mit Kansas City. Und selbst gegen den Vorletzten gab es nichts zu holen. Die Niederlage, ausgerechnet durch ein Eigentor von Ex-Schalke-Kapitän Maya Yoshida (hier alle Details), ließ die Kalifornier noch tiefer in den Krisen-Sumpf rutschen.

+++ Borussia Dortmund: Bittere Wende um Marco Reus – BVB-Plan geplatzt +++

Vom Meistertitel ins tiefe Loch – wie konnte das passieren? Gegenüber DER WESTEN verrät MLS-Experte Manuel Veth von „Transfermarkt.us“: Ein Schicksalsschlag und einige Fehleinschätzungen brachten Galaxy so in die Bredouille. „Der Hauptgrund ist die Verletzung von Riqui Puig. The Spanier ist wahrscheinlich der beste Spieler in der Major League Soccer, fällt mit einen Kreuzbandriss lange aus.“

MLS-Experte: Puig-Verletzung änderte alles

Anfang Dezember riss sich Puig das Kreuzband, wird noch eine ganze Weile fehlen. In der letzten Saison war er der Meister-Macher. Kein Spieler in der MLS hatte so viele Ballkontakte wie er. Er ist für LA schlicht unersetzbar. „Dazu kommt noch dass der Club den früheren Frankfurter Dejan Joveljic an Sporting Kansas City verkauft hat. Galaxy konnten wegen des Salary Caps (Gehaltsobergrenze, Anm. d. Red.) seine Gehaltsvorstellung nicht erfüllen und mussten verkaufen. Seinen Abgang konnte man noch nicht kompensieren. Und die beiden anderen Topstars Joseph Paintsil und Gabriel Pec funktionieren ohne Puig nicht gut. In einer Liga, in der alle Mannschaften wegen des Salary Caps leistungstechnisch sehr eng beieinander liegen, können ein zwei Ausfälle ein großes Problem darstellen.“

Und was ist mit Marco Reus? Veth: „Ehrlich gesagt war Reus nie wirklich Leistungsträger in der MLS. Die Liga ist sehr schnell und physisch anspruchsvoll. Von daher war Reus zwar ein wichtiger Spieler auf dem Weg zum MLS Cup, aber nicht der wichtigste Spieler. Das trifft eher auf Puig, Paintsil und Pec zu. Aber ohne Puig tun sich die beiden anderen Superstars schwer.“

Mehr News:

Aktuell scheinen die Play-Offs für Los Angeles außer Reichweite. Schon jetzt beträgt der Rückstand zwölf Punkte, selbst der Vorletzte Houston Dynamo ist bereits sieben Punkte weg. Was macht Hoffnung auf eine Trendwende? „Ach, das kann in der MLS sehr schnell gehen. Die Seattle Sounders hatten vor ein paar Jahren auch mal so einen Start und sind am Ende noch Meister geworden. Aber es stimmt schon: Der Abstand ist groß, die Siege müssen sehr bald kommen.“