Wiedersehen in der MLS? Ex-Teamkollege könnte Thomas Müller von einem Wechsel überzeugen

Es ist still geworden um Thomas Müller. Der 35-Jährige hat seinen letzten Einsatz für den FC Bayern München hinter sich, ab August ist er dann auch offiziell ohne Verein. Und wie geht es dann weiter?

Das wissen derzeit wohl nur wenige. Denn Thomas Müller äußerte sich zuletzt nur vage zu seinen Plänen für die Zukunft. Neben einem Engagement in der MLS ist auch ein Karriereende ein realistisches Szenario. Nun könnte ein ehemaliger Teamkollege zum entscheidenden Faktor werden.

Lockt Tillman Thomas Müller nach Los Angeles?

Marco Reus und Lionel Messi haben es bereits vorgemacht, nun könnte auch Thomas Müller nachziehen: ein Karriereende in Übersee, die letzten Fußballjahre in den USA. Das Interesse ist jedenfalls vorhanden. Unter anderem der Los Angeles FC soll sich derzeit um die Dienste von Müller bemühen. Eine Entscheidung soll der langjährige Münchener noch nicht getroffen haben.

Geht es nach Timothy Tillman, Müllers ehemaliger Teamkollege beim FCB, könnte es bald zu einem Wiedersehen der Beiden kommen. Tillman spielt inzwischen für den LAFC und würde Müller einen Wechsel nach Kalifornien wärmstens empfehlen, wie er gegenüber der „Bild“ betont: „Die Lebensqualität in Los Angeles ist extrem hoch. Und die MLS ist auch sehr spannend. Der amerikanische Fußball hat sich stark verbessert.“

Tillman schwärmt von LA

Ein weiterer Pluspunkt aus Tillmans Sicht: Der Umgang mit Promis in Los Angeles. „Da L.A. immer voll mit Touristen aus aller Welt ist, werden große Fußballer hier auch erkannt – eine Legende wie Thomas erst recht. Aber der Umgang mit bekannten Personen ist ein anderer als in Deutschland. In LA ist die Dichte an Stars aus allen Bereichen so hoch, dass es für alle normal ist, einem Promi über den Weg zu laufen. Stars wie Thomas werden deswegen deutlich seltener angesprochen – und wenn, dann immer sehr respektvoll.“

Klingt nach einer attraktiven Perspektive für Thomas Müller. Auch sportlich würde ein Wechsel nach Los Angeles für den 35-Jährigen Sinn machen. Der LAFC rangiert in der Tabelle der Western Conference derzeit auf Rang vier. Die Chancen auf die Playoffs stehen damit äußerst gut.