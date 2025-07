Darum wäre Felix Neureuther ohne seine Miriam aufgeschmissen – „Ein sehr chaotischer Mensch“

Vier Kinder, zwei Ex-Wintersportler, ein Haushalt – bei Familie Neureuther ist einiges los. Wie sehr das Familienleben den früheren Skistar Felix Neureuther heute fordert, erzählt er nun ganz offen bei „GALA“ im TV. Dabei nimmt er sich selbst mit Humor, zeigt aber auch ehrliche Selbstkritik: „Ich bin schon ein sehr chaotischer Mensch“, gibt der 41-Jährige unumwunden zu. Ordnung und Struktur seien nicht unbedingt seine größten Stärken – dafür sei zum Glück seine Ehefrau da.

Seit acht Jahren ist Felix mit Ex-Biathletin Miriam Neureuther verheiratet. Gemeinsam leben sie mit ihren vier Kindern in Garmisch-Partenkirchen – und dort bringt vor allem sie die Dinge ins Rollen. Er sei „nicht so der super strukturierte Mensch“, gesteht der frühere Skirennläufer weiter. Seine Frau sei hingegen das genaue Gegenteil – und damit der Anker, der ihn und die Familie zusammenhalte.

Miriam hält die Familie zusammen

Miriam Neureuther ist für ihren Mann ein echtes Organisationstalent – und ihre Leistung beeindruckt ihn täglich. „Alles im Kopf zu haben, was die Kinder brauchen. Wann wer wohin muss. Von Klamotten über Schule, Essen, Organisation“, zählt Felix auf. Während er das Chaos offenbar nicht selten mit nach Hause bringt, bewahrt Miriam stets den Überblick – wie „Gala“ berichtet.

Trotz der Rollenverteilung nimmt sich Felix aber nicht völlig raus. Er betont, wie sehr er versucht, „sie so gut wie es geht in jeder Form zu unterstützen“. Dass das Ehepaar so offen mit Herausforderungen umgeht, zeigt, wie stark ihre Beziehung ist – getragen von Teamgeist, Wertschätzung und echter Zuneigung.

Emotionaler Moment zum Schluss

Zum Ende des Interviews hält Moderatorin Janin Ullmann noch eine besondere Überraschung für Felix Neureuther bereit – eine Erinnerung an seine verstorbene Mutter Rosi Mittermaier, die Anfang 2023 im Alter von 72 Jahren verstarb. Die emotionale Geste rührt den Sportler sichtlich.

Dass Familie für ihn an erster Stelle steht, zeigt nicht nur seine Reaktion auf diesen Moment, sondern auch die Art, wie er über seine Frau spricht: liebevoll, ehrlich, voller Dankbarkeit. Und vielleicht macht genau das den Zauber bei Familie Neureuther aus: dass auch ein bisschen Chaos dazugehört – solange man sich aufeinander verlassen kann.

Für Felix Neureuther ist jedenfalls klar: Mit Miri an seiner Seite ist jeder noch so turbulente Tag ein Gewinn.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.