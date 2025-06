++ Mamelodi – Borussia Dortmund: US-Fans lachen BVB-Stars aus – „Weicheier“ ++

Für den BVB war die Devise für das Spiel Mamelodi – Borussia Dortmund klar: Drei Punkte holen, um entspannt auf ein mögliches Weiterkommen blicken zu können. Doch die Vorzeichen und die Bedingungen waren alles andere als einfach. Vor allem die Hitze in den USA machte den Borussen offenbar zu schaffen.

Schon vor dem Spiel sprach BVB-Coach Niko Kovac intensiv über das Wetter in den USA. Beim Spiel Mamelodi – Borussia Dortmund war es in Cincinnati über 30 Grad warm. Aufgrund dieser Hitze griffen die BVB-Stars zu einer unüblichen Maßnahme. Bei den einheimischen Fans kam das überhaupt nicht gut an.

Mamelodi – Borussia Dortmund: BVB-Bank plötzlich leer

31 Grad Lufttemperatur, im Innenraum des Stadions herrschten noch höhere Temperaturen. „Im Schatten sind es 32 Grad. Stellen Sie sich vor, bei voller Sonne im Stadion kommen noch drei, vier oder sogar fünf Grad dazu. Da wird es besonders für europäische Teams enorm schwierig“, so Kovac vor dem Spiel. Die Akteure des BVB sorgten mit einer irren Aktion für Gelächter bei den Fans.

Über weite Teile der ersten Halbzeit des Spiels gegen die Südafrikaner waren die Coaches des BVB die einzigen, die auf der Bank Platz genommen haben. Die Ersatzspieler saßen in der Kabine und haben sich das Geschehen von dort auf einem TV angesehen.

Aufgrund der Hitze saßen die Ersatzspieler in den Katakomben des TQL-Stadions in Cincinnati. Sie wollten sich auf diese Art und Weise vor der Hitze und der Sonne schützen, um später fit eingewechselt werden zu können. Doch die US-amerikanischen Fans machten sich über diese Maßnahme mächtig lustig.

Fans können es nicht fassen

„Das ist maßlos übertrieben, es genauso warm wie in Dortmund“, schrieb ein deutscher Fan. Die US-Amerikaner sind da deutlicher geworden. „Was für Weicheier“ oder „Wie kann man denn so überreagieren, ihr Europäer seid echt wahnsinnig“, heißt es auf „X“. Die BVB-Stars haben mächtig ihr Fett wegbekommen.

Die heimischen Fans machten sich über die Borussen lustig, die Anti-Hitze-Aktion kam also alles andere als gut an. Die eigenen Anhänger verteidigten diese Maßnahme noch ein wenig, doch für Diskussionen sorgte dies alle Male.