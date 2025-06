Borussia Dortmund: Noch während der Klub-WM! Blitz-Abgang beim BVB

In diesen Tagen befindet sich die Profimannschaft von Borussia Dortmund in den USA, um bei der Klub-WM möglichst weit zu kommen. Parallel feilen die Klubbosse um Lars Ricken und Sebastian Kehl weiter an dem Kader für die kommende Saison.

Doch inmitten aller (Kader-)Planungen muss Borussia Dortmund einen herben Rückschlag hinnehmen. Denn eine ganz wichtige und hoch spannende Personalie hat den Verein noch in den USA verlassen. Es handelt sich um Shad Forsythe.

Borussia Dortmund verliert „Fitness-Papst“

Vielen BVB-Fans dürfte der Name gar nicht allzu geläufig sein: Das dürfte vor allem daran liegen, dass Forsythe eine Rolle im Hintergrund innehatte – allerdings keine unwichtige. Denn der 52-jährige US-Amerikaner war beim BVB „Head of Performance“ und so für alle Themen rund um die Fitness und die Abläufe der Spieler verantwortlich.

Forsythe gilt als absoluter Vorreitet des „modernen Fitness-Konstruktes“ im Leistungssport. Er arbeitete lange für die deutsche Nationalmannschaft, einst lockte Jürgen Klinsmann den Fitness-Guru zum DFB. Mit seinen Methoden, seinen Einheiten und seinen Ideen hatte er einen großen Anteil am Weltmeister-Titel 2014 in Brasilien.

++ Borussia Dortmund: Sammer-Entscheidung offenbar gefallen – BVB greift durch ++

Später verbrachte er knapp acht Jahre beim FC Arsenal in London, ehe er 2022 zum BVB kam. Dort ist jetzt Schluss. Laut der „Bild“ verabschiedete er sich in Fort Lauderdale, wo der BVB einige Tage vor dem ersten Spiel gegen Fluminense verbracht hatte, mit einer Rede von der Mannschaft.

Forsythe-Nachfolge noch ungeklärt

Forsythe reiste auch schon gar nicht mehr mit zurück ins Stamm-Quartier des BVB nach Miami. Wie es für den 52-Jährigen nun weitergeht, ist noch nicht klar. Ebenso ist noch offen, wer den vakanten Posten bei Borussia Dortmund zukünftig besetzen wird. Die Nachfolge von Forsythe ist noch nicht geklärt.

Weitere News:

In der Vergangenheit hatte es immer mal wieder Kritik an dem Fitnesszustand der Mannschaft gegeben – besonders unter Ex-Coach Nuri Sahin war dies ein großes Thema. Niko Kovac hingegen schaffte diese Problematik recht schnell aus der Welt. Welchen Einfluss Forsythe auf etwaige Entwicklungen hatte, ist nicht klar.