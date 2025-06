Klub-WM: Hammer ist perfekt! großer Frust bei Superstar Messi

Lange Zeit sah es für Lionel Messi und Inter Miami bei der Klub-WM nach einem überraschenden Gruppensieg aus, doch am Ende verpasste es der Argentinier, mit seinem Team zu jubeln. Aus einer 2:0-Führung wurde es gegen Palmeiras zu einem enttäuschenden 2:2-Unentschieden.

Das bedeutet für Messi und Inter Miami: Es kommt zum Hammer-Duell gegen Paris Saint-Germain bei der Klub-WM. Im Achtelfinale geht es gegen den Ex-Klub des Argentiniers.

Klub-WM: Messi verpasst Gruppensieg

Dabei lief zunächst alles nach Plan. Luis Suarez, ehemaliger Teamkollege von Messi in Barcelona, beeindruckte auf ganzer Linie. Mit einem sehenswerten Solo traf er in der 65. Minute zum 2:0. Die Fans bejubelten eine seiner besten Aktionen dieser Klub-WM. Zuvor bereitete Suarez bereits das 1:0 vor: Mit einer klugen Brust-Ablage ermöglichte er Tadeo Allende den Führungstreffer in der 16. Minute. Zu dieser Zeit schien Inter Miami auf bestem Kurs zu sein. Messi war gut gelaunt, doch das Spiel nahm eine andere Wendung.

Auch interessant: Klub-WM: Eklat um DFB-Star Antonio Rüdiger – Real-Trainer Xabi Alonso außer sich

Miami zeigte über die gesamte Partie hinweg Defensivschwächen. Unkonzentriertheiten und Fehlpässe prägten das Spiel, was sich rächte. Palmeiras drehte in den letzten zehn Minuten auf. Paulinho und Mauricio sorgten mit späten Treffern in der 80. und 87. Minute für den Ausgleich und sicherten Palmeiras den Gruppensieg. Damit trifft Palmeiras als Gruppenerster bei der Klub-WM im Viertelfinale auf den Stadtrivalen Botafogo.

FC Porto ist raus

Während Palmeiras feierte, traf es Inter Miami hart. Doch auch andere Favoriten hatten Probleme. Der FC Porto enttäuschte hingegen bei dieser Klub-WM auf ganzer Linie. Nach einem 4:4 gegen Al-Ahly schied Porto endgültig aus, da das Team zuvor keinen Sieg holen konnte.

Mehr Nachrichten für dich:

Nun liegt der Fokus auf Lionel Messi und dem brisanten Duell gegen PSG am Sonntag (29. Juni, 18 Uhr). Messi, mit einem klaren Ziel bei der Klub-WM, könnte eine große Überraschung schaffen. Ob Miami die Schwächen aus den Gruppenspielen abstellen kann, wird entscheidend sein.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.