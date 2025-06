Klub-WM: Erstes Skandal-Spiel! Sogar die Security muss auf dem Feld eingreifen

Die Klub-WM ist im vollen Gange und lieferte bereits einige spannende Partien – aber bei einer Begegnung ging es jetzt richtig ab. Die Boca Juniors und Benfica Lissabon sorgten für die ersten Aufregungen beim FIFA-Turnier.

Es war ein äußerst hitziges und umkämpftes Duell bei der Klub-WM im Hard Rock Stadium in Miami. Trotz der frühen Dominanz von Boca und einer aggressiven Spielweise endete die spannende Partie nur mit einem 2:2. Viele strittige Szenen und Platzverweise machten das Spiel zu einem echten Aufreger.

Drama und Chaos bei der Klub-WM

Boca erwischte den besseren Start. Bereits in der 21. Minute sorgte Merentiel nach einem starken Pass von Blanco für das 1:0. Nur sechs Minuten später köpfte Battaglia nach Vorarbeit von Costa das 2:0. Benfica war sichtlich überfordert. Kurz vor der Pause brachte Boca-Verteidiger Carlos Palacios jedoch Ángel Di María nach einer Ecke im Strafraum zu Fall.

Auch interessant: Klub-WM kostenlos bei DAZN schauen? Hier mehr dazu

Schiedsrichter César Arturo Ramos Palazuelos entschied auf Elfmeter – und das löste den nächsten Skandal aus: Als der Schiri die Szene per VAR überprüfen wollte, stürmte der verletzte Ander Herrera von der Boca-Bank los in Richtung des Schiedsrichters. Ein Sicherheitsmann musste eingreifen und Herrera aufhalten.

Es kam zu einer Rangelei, die schließlich mit der Roten Karte für Herrera endete. Di María verwandelte den Elfmeter zum 2:1, verzichtete aber auf einen großen Jubel. Das Spiel hatte seinen ersten Höhepunkt – doch die zweite Halbzeit hielt noch weitere Aufregungen bereit.

Hitziges Ende

Nach dem Seitenwechsel dominierte Benfica phasenweise, obwohl sie nach einem Platzverweis für Andrea Belotti (Foul an Ayrton Costa) in Unterzahl spielten. In der 84. Minute wurde diese Leistung belohnt: Otamendi köpfte den Ausgleich, nachdem Kokcu eine Ecke perfekt in den Strafraum brachte. Boca verlor zunehmend die Kontrolle. Zwei Minuten vor Schluss flog Figal nach einem Frustfoul an Florentino Luis ebenfalls mit Rot vom Platz. Am Ende jubelten die Benfica-Fans, die Boca-Anhänger hingegen waren enttäuscht, sorgten aber trotzdem für eine elektrisierende Stimmung im Stadion.

Mehr Nachrichten für dich:

Das 2:2 brachte der Partie keinen Sieger, doch es bleibt ein Vorgeschmack auf die kommenden Spiele bei der Klub-WM. Beide Teams lieferten eine hitzige Begegnung voller Emotionen und strittiger Szenen. Klar ist: Sowohl Boca als auch Benfica werden den Bayern das Leben schwer machen. Boca trifft in der Nacht von Freitag auf Samstag auf den deutschen Rekordmeister.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.