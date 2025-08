HSV-Hammer! Aufstiegsheld plötzlich vor dem Blitz-Abgang

Dem Hamburger SV droht der Verlust eines weiteren Schlüsselspielers der Aufstiegsmannschaft. Nach den Abgängen von Ludovit Reis und Davie Selke könnte ein weiterer ganz wichtiger Spieler des HSV aus dem vergangenen Jahr gehen.

So laufen laut „RMC Sport“ und „L’Equipe“ fortgeschrittene Verhandlungen mit dem OGC Nizza über einen Transfer von Ransford Königsdörffer. Die Gespräche zwischen dem HSV und den Franzosen befinden sich auf gutem Weg.

HSV-Star steht kurz vor dem Abgang

Zwischen Königsdörffer und dem Ligue-1-Klub ist laut Journalist Fabrice Hawkins bereits alles geregelt. Die Vereine müssen sich allerdings noch einigen. Im Raum steht eine Ablösesumme von 6 bis 7 Millionen Euro, eine deutliche Steigerung zum ursprünglichen Wechselbetrag von 1,2 Millionen Euro, den der HSV 2022 an Dynamo Dresden zahlte.

Der Vertrag des 23-jährigen Königsdörffer beim HSV läuft noch bis 2026. Eine Verlängerung scheint jedoch unwahrscheinlich, da die Vorstellungen beider Seiten weit auseinanderliegen. Ein Wechsel ins Ausland, insbesondere zum ambitionierten OGC Nizza, rückt daher immer näher. Königsdörffers Marktwert hat sich in der Zwischenzeit auf 6 Millionen Euro verdoppelt.

Hamburg verliert wohl nächste Identifikationsfigur

Königsdörffer erzielte in seiner Zeit beim HSV 27 Tore in 102 Spielen und war letzte Saison mit 14 Treffern zweitbester Torschütze hinter Davie Selke. Sein Leistungssprung unterstreicht das Potenzial des in Berlin geborenen Rechtsfußes, der in Nizza auf eine neue Herausforderung wartet. Der HSV würde einen wichtigen Spieler verlieren.

Weitere News:

Der OGC Nizza spielt in der 3. Runde der Champions-League-Qualifikation gegen Benfica Lissabon und sucht Verstärkungen für die Offensive. Königsdörffer könnte in der Ligue 1 weitere Schritte in seiner Karriere machen, während der HSV versuchen muss, den Verlust eines weiteren Eckpfeilers zu kompensieren.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.