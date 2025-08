Mann wagt gefährliches Selfie in NRW – plötzlich fängt er Feuer

Am Sonntag (3. August) kam es zu dramatischen Szenen in NRW, welche die Zeugen noch lange verfolgen werden. Ein Mann sprang am Kölner Hauptbahnhof auf die Kuppelstelle eines Zuges, um ein Selfie zu machen. Das Bild hatte jedoch dramatische Folgen, denn durch einen Stromschlag fing er Feuer.

Um 16:50 Uhr wollte ein Mann am Kölner Hauptbahnhof ein Selfie machen. Dafür sprang er vom Gleis auf die Kuppelstelle eines am Bahnsteig stehenden Zuges. Es handelte sich um den RE1 (RRX), der von National Express betrieben wird und unter anderem Köln mit Düsseldorf und dem Ruhrgebiet verbindet.

NRW: Mann erlitt schwere Verletzungen und Verbrennungen

Bei dem Sprung kam er jedoch der sogenannten Dachleitung des Zuges zu nahe. Jan Salm, der Referent für Ereignismanagement und Arbeitssicherheit bei National Express, erklärt, dass die Dachleitung „mit 15.000 Volt unter Hochspannung“ steht. Durch den Kontakt erlitt der Mann einen Stromschlag.

+++ Gelsenkirchener laufen Sturm! Eishalle steht seit Jahren leer: „Möchten dort wieder Eis“ +++

Salm erklärt weiterführend: „Er geriet sofort in Brand und stürzte schwer verletzt zurück auf den Bahnsteig. Rettungskräfte brachten ihn mit schweren Verbrennungen und Verletzungen ins Krankenhaus.“ Der betroffene Mann wird momentan in einem Krankenhaus in NRW stationär behandelt. Über seinen aktuellen Zustand gibt es bisher keine Informationen.

+++ Nächster Neueröffnungshammer im Limbecker Platz? „Möglichkeit zu wechseln“ +++

Im Hintergrund dieses dramatischen Vorfalls erinnert der Sicherheitsexperte noch einmal: „Bahnanlagen sind kein Ort für Selfies oder riskante Aktionen. Für Laien ist oft nicht ersichtlich, wo akute Lebensgefahr droht. Die Sicherheit von Menschen muss immer Vorrang haben.“ Er ergänzt: „Wir hoffen, dass der Verletzte sich vollständig erholt.“

Mitarbeiter von National Express wurden Zeugen

Auch die Mitarbeitenden von National Express waren durch den dramatischen Unfall direkt betroffen. Es gab einige Zeugen, wie ein Triebfahrzeugführer, ein Kundenbetreuer sowie ein weiterer Lokführer. Salm berichtet: „Solche Ereignisse können stark belastend sein. Parallel zur Notfallbereitschaft wurde daher auch ein Mitarbeiter in Betreuungsfunktion zum Unfallort entsandt.“

Mehr Themen:

Angesichts dieses dramatischen Unfalls bittet National Express nachdrücklich, dass Passagiere Bahnanlagen und Züge nur über die vorgesehenen Bereiche betreten. Wenn man jemanden beobachtet, der sich außen am Zug aufhält oder mitfährt, soll man umgehend die Polizei und das Fahrpersonal informieren. Ansonsten kann dies lebensgefährliche Folgen haben.