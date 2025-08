Ronaldo-Abreise aus Trainingslager – muss jetzt der BVB zittern?

Cristiano Ronaldo bereitet sich derzeit mit Al Nassr auf die neue Saison vor. Nach einer enttäuschenden Vorsaison in der heimischen Saudi Pro League, in der man nur Tabellenplatz drei belegte, strebt man unter Neu-Trainer Jorge Jesus nach mehr. Ähnlich wie auch beim BVB.

Um dieses Vorhaben zu realisieren, zieht es beide Klubs in diesem Sommer ins österreichische Saalfelden. Dort halten die beiden Mannschaften ihr diesjähriges Sommer-Trainingslager. Für Cristiano Ronaldo wurde dies am Ende jedoch zum Albtraum. Muss jetzt auch der BVB zittern?

BVB-Trainingslager in Gefahr?

Das Trainingslager von Al Nassr ist buchstäblich ins Wasser gefallen. Aufgrund heftiger Regenfälle musste der Ronaldo-Klub sein Testspiel gegen Al-Ahli Dubai absagen und sein Domizil sogar früher als geplant verlassen. Stattdessen ging es einige Tage früher zum zweiten Teil des Trainingslagers nach Portugal. Es bleiben chaotische Tage in Österreich zurück, in denen das Hotel von Al Nassr fast durchgängig belagert von CR7-Fans belagert wurde.

Ist jetzt auch das Trainingslager des BVB in Gefahr? Angesichts der aktuellen Wetterprognosen ist dieses Szenario derzeit wohl nicht zu befürchten. Demnach erwarten Borussia Dortmund aktuell 15 bis 20 Grad mit wenig Regen und viel Sonnenschein. Optimale Bedingungen also für die Mannschaft von Niko Kovac, die das Ronaldo-Hotel vom 4. bis zum 9. August beziehen wird.

BVB ohne Testspiel im Trainingslager

Ein Testspiel wird der BVB in Saalfelden derweil nicht abhalten. Aufgrund der langen Vorsaison inklusive Klub-WM scheint es Schwarz-gelb nicht an Spielpraxis zu mangeln. Viel mehr dürfte es dem Dortmunder Trainerstab darum gehen, die Sommervorbereitung verletzungsfrei zu überstehen.

Das große Testspiel-Highlight des BVB erfolgt ein Tag nach der Rückkehr aus dem Trainingslager. In Zuge der Saisoneröffnung am 10. August kommt der italienische Top-Klub Juventus Turin in den Signal Iduna Park.