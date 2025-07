Rückkehr in europäische Top-Liga: Ex-BVB-Star ist wieder da

An Pierre-Emerick Aubameyang wird man sich beim BVB wohl gerne zurückerinnern. Der Gabuner schoss in seinen insgesamt 213 Pflichtspieleinsätzen für Schwarz-gelb 141 Tore, bescherte dem Verein dazu eine satte Ablösesumme von über 60 Millionen Euro.

Nach Stationen bei Arsenal, Barcelona, Chelsea und Olympique Marseille kickte Aubameyang zuletzt bei Al-Qadsiah. Beim Klub aus der Saudi Pro League wollte der ehemalige BVB-Star nochmal so richtig absahnen. Nun kehrt er wieder auf die große Fußballbühne zurück.

Ex-BVB-Stürmer Aubameyang feiert Comeback

Aubameyang will es also noch einmal wissen. Wie Olympique Marseille am Dienstag (29. Juli) bestätigt hat, wird der inzwischen 36-jährige Stürmer noch einmal in die französische Hafenstadt zurückkehren. Eine offizielle Verkündung wird nach dem obligatorischen Medizincheck erwartet. Für den Vorjahreszweiten der Ligue 1 ist es ein lukratives Geschäft.

Auch interessant: BVB-Coach Kovac teilt nach Testspiel-Hammer Entscheidung mit! Jetzt ist es offiziell

Denn noch vor einem Jahr verkaufte OM den Gabuner für satte neun Millionen Euro in die Wüste. Nur zwölf Monate später kommt es also zum Wiedersehen, für das Marseille nicht einmal eine Ablöse zahlen muss. Erst vor wenigen Tagen hatte sich Aubameyang mit Al-Qadsiah auf eine Vertragsauflösung verständigt.

Aubameyang mit starken Quoten

Trotz seines fortgeschrittenen Alters hat der Spieler zuletzt bewiesen, dass er es noch immer drauf hat. In der vergangenen Saison erzielte Aubameyang in Saudi Arabien starke 21 Treffer in 36 Pflichtspieleinsätzen. Auch in der Spielzeit zuvor überzeugte der ehemalige Dortmunder in Marseille mit insgesamt 30 Pflichtspieltoren.

Mehr Nachrichten für Dich:

Bei Olympique darf man sich also auf ein Wiedersehen mit einer echten Tormaschine freuen. In der Champions League dürfte man diese Gefahr in der Offensiv-Abteilung sicher gut gebrauchen.