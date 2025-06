Klub-WM: Eklat um DFB-Star Antonio Rüdiger – Real-Trainer Xabi Alonso außer sich

Nach seiner Knie-Operation vor rund acht Wochen war es bei der Klub-WM für DFB-Nationalspieler Antonio Rüdiger endlich so weit: Er feierte für Real Madrid sein Comeback auf dem Platz. Beim 3:1 der Königlichen gegen den CF Pachuca aus Mexiko durfte der Abwehrstar zudem über drei wichtige Punkte jubeln.

Doch allzu glücklich wird Antonio Rüdiger wohl nicht sein. Beim Klub-WM-Spiel kam es wohl zu einem Eklat um den DFB-Star. Er war völlig außer sich, musste von mehreren Spielern zurückgehalten werden. Sein Trainer Xabi Alonso äußerte sich zu dem Vorfall.

Klub-WM: Eklat um Antonio Rüdiger

Was war passiert? Kurz vor dem Ende der Begegnung der Klub-WM geriet Rüdiger mit mehreren Spielern des CF Pachuca aneinander. In einer TV-Wiederholung war zu sehen, dass er von Pachuca-Kapitän Gustavo Cabral mit der Hand im Strafraum geschlagen wurde. Dafür gab es keinen Elfmeter. Doch es war etwas anderes, was Rüdiger auf die Palme brachte.

Auch interessant: Julian Nagelsmann schaut genau auf die U21-EM: Diese Top-Talente empfehlen sich für das DFB-Team

„Wir unterstützen Antonio, weil das inakzeptabel ist. Er hat uns gegenüber erklärt, dass es zu einem rassistischen Vorfall kam. Wenn das tatsächlich der Fall gewesen ist, sollten entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. Der Vorfall wird von der FIFA geprüft“, sagte Real-Cheftrainer Xabi Alonso nach dem Spiel.

Nach der Aktion lieferte sich Rüdiger mit Pachucas Stürmer Jose Salomon Rondon ein heftiges Wortgefecht. Ob es in dem Moment zu einem rassistischen Vorfall kam, ist noch unklar. Doch selbst nach dem Abpfiff blieb es hitzig.

Wieder Aufregung um DFB-Star Rüdiger

Unmittelbar nach Abpfiff des Klub-WM-Spiels lief ein wütender Rüdiger auf Cabral zu, wollte ihn wieder zur Rede stellen. Beide Profis mussten mithilfe einiger Teamkollegen auseinandergehalten werden.

Als die Spieler in Richtung Kabine liefen, gab es dann weitere wütende Wortgefechte von Pachucas Kapitän Cabral in Richtung Rüdiger, der sich das natürlich nicht gefallen ließ. Auch hier mussten die Mitspieler einschreiten und beide Profis zurückhalten.

Mehr Nachrichten für dich:

Erst vor rund zwei Monaten gab es schon Wirbel um Rüdiger. Beim Pokalfinale gegen den FC Barcelona (2:3) brannten ihm die Sicherungen durch. In der Verlängerung warf er mit einem Tape in Richtung des Schiedsrichters. Anfangs war man davon ausgegangen, es sei ein Eiswürfel von seinen jeweils bandagierten Knien gewesen. Für die Aktion gab es eine Sperre vom spanischen Verband. Von Bundestrainer Julian Nagelsmann gab es eine klare Ansage.