Julian Nagelsmann schaut genau auf die U21-EM: Diese Top-Talente empfehlen sich für das DFB-Team

Die U21-EM geht in die heiße Phase! Mit dabei: die deutsche Junioren-Nationalmannschaft von Trainer Antonio Di Salvo. Es ist ein großes Turnier, worauf nicht nur die ganzen Top-Teams Europas hinschauen werden. Auch Deutschlands Bundestrainer Julian Nagelsmann wird sich ein Bild von den Talenten machen.

Schließlich spielen einige junge, deutsche Talente bei der U21-Nationalmannschaft, die auch für Julian Nagelsmann schon in naher Zukunft interessant werden könnten.

Julian Nagelsmann schaut genau auf die U21-EM

Für das DFB-Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann lief es zuletzt nicht. Routiniers konnten nicht überzeugen, auch viele erfahrene Spieler enttäuschten bei der Nations-League-Endrunde. Das ist die große Chance für viele U21-Spieler, die jetzt bei der Europameisterschaft auf sich aufmerksam machen.

Einer hat es auch schon vorgemacht. Nick Woltemade erzielte in zwei Gruppenspielen vier Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. Bei der Nations League durfte der Stürmer auch einige Minuten ran, war aber erfolglos wie seine Nationalmannschafts-Kollegen. Bei der U21-EM will er nun weiter für Furore sorgen.

Aber er ist nicht das einzige Talent, das überzeugt. Da gibt es noch einige andere Spieler und auch Torhüter – wie beispielsweise Noah Atubolu. Der Keeper brillierte in der vergangenen Saison schon bei seinem Verein in Freiburg. Bei der U21 zeigte er ebenfalls schon, dass er ein Torwart für die Zukunft ist.

Diese Talente empfehlen sich für die A-Nationalmannschaft

Ein weiteres Talent, das hier in Deutschland noch nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt, dafür aber sicherlich bei Julian Nagelsmann auf dem Zettel stehen dürfte, ist Brajan Gruda. Der 21-Jährige steht bei Brighton & Hove Albion unter Vertrag, ist dort und auch bei der U21-Nationalmannschaft gesetzt. Bisher konnte er ebenfalls überzeugen, könnte nun in der K.-o.-Phase besonders wichtig werden.

Gleiches gilt für Paul Nebel. Auch wenn er mit Mainz eine starke Saison gespielt hat, fliegt er noch ein wenig unter dem Radar. Der 22-Jährige ist ebenfalls eine spannende Personalie für die Zukunft des deutschen Mittelfelds – auch wenn die Konkurrenz dort mit Florian Wirtz und Jamal Musiala für die nächsten Jahre recht hochkarätig ist.

Für die Abwehr sind da noch die beiden Frankfurter Talente Nnamdi Collins und Nathaniel Brown zu nennen. Auf den Außenbahnen gehören bei der SGE zu den Leistungsträgern, auch Di Salvo baut auf die beiden jungen Profis.

Spannende DFB-Zukunft steht bevor

Bei der U21-EM steht für Deutschland nun am Sonntag (22. Juni, 21 Uhr) das Viertelfinale an. Es geht gegen die Italiener, die in einer starken Gruppe knapp hinter Spanien Zweiter wurden. Einfach wird es für das DFB-Team nicht, dennoch schielt man schon auf das Finale und würde nach 2009, 2017 und 2021 gerne den vierten EM-Titel holen.