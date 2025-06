U21-EM: Tränen-Drama und Last-Minute-Hammer bei DFB-Krimi! Plötzlich überschlagen sich die Ereignisse

Deutschland gegen Italien, ein K.o.-Spiel bei einem wichtigen Turnier – diese Partien hatten in der Vergangenheit stets einiges zu bieten. So war es auch bei der U21-EM, als die beiden U-Nationalmannschaften um den Einzug in das Halbfinale gekämpft haben.

Beide Mannschaften spielten eine tolle Vorrunde, beide Mannschaften gehörten zu den Favoriten der U21-EM. Am Ende wurde es hochdramatisch. Tränen, rote Karten, sehenswerte Tore und Spannung bis zum Schluss – dieses Spiel hatte einiges zu bieten.

U21-EM: Italien-Star bricht nach Platzverweis in Tränen aus

Eine überschaubare erste Halbzeit und eine zweite Halbzeit, die an Dramatik nicht zu überbieten war: Erst ging Italien in der 58. Minute in Führung, dann kam Deutschland durch U21-Star Nick Woltemade zurück, ehe es völlig wild wurde. Italien war im Tal der Tränen und rettete sich in der letzten Sekunde in die Verlängerung.

Mehr in Kürze…