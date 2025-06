Borussia Dortmund: Last-Minute-Fauxpas! Irres Drama um BVB-Juwele

Für Almugera Kabar und Kjell Wätjen endete die vergangene Saison mit einem echten Tiefpunkt: Die beiden BVB-Juwele sind mit der U23 von Borussia Dortmund aus der dritten Liga abgestiegen. Die Enttäuschung dürfte groß gewesen sein, doch der Blick der beiden Youngsters richtete sich schnell auf ein großes Highlight: die U19-EM in Rumänien.

Doch auch dieser Wettbewerb drohte zu einer großen Enttäuschung zu werden. Nach zwei Gruppenspielen stand die deutsche Juniorenauswahl um die Talente von Borussia Dortmund vor dem Aus. Doch dank eines Last-Minute-Dramas schaffte die deutsche U19 es doch noch, ins Halbfinale einzuziehen.

Borussia Dortmund: Kabar und Wätjen dürfen weiter träumen

0:3 gegen die Niederlande, ein irres 5:5 gegen England – nach zwei Spielen drohte der deutschen U19 das Aus. Im letzten Spiel gegen Norwegen mussten Kabar, Wätjen und Co. unbedingt gewinnen, um doch noch eine Runde weiterzukommen. Bis spät in die zweite Hälfte sah es danach nicht aus. Was dann folgte, war der pure Wahnsinn!

Erst war es Leipzig-Talent Assan Ouedraogo, der die DFB-Elf in der 85. Minute mit einem sehenswerten Schuss aus knapp 20 Metern zum Ausgleich schoss und Deutschland so zurück ins Spie brachte und dann war es der Kölner Said El-Mala, der einen Torwartfehler in der zweiten Minute der Nachspielzeit ausnutzen konnte.

Der norwegische Nachwuchskeeper ließ einen harmlosen Schuss nach vorne abprallen, konnte das Spielgerät nicht festhalten. El-Mala reagiert blitzschnell und schob zum 2:1 ein. Innerhalb von sieben Minuten drehte die deutsche U19 das Spiel und sicherte sich so den Einzug in das Halbfinale.

Folgt nun der ganz große Coup?

Wätjen stand im Spiel gegen die Skandinavier 57 Minuten auf dem Feld, Kabar hingegen ist nach 75 Minuten für Ouedraogo ausgewechselt worden. Nach dem wilden Sieg gegen Norwegen wartet nun Spanien im Halbfinale. Gegen die spanische U19 bedarf es allerdings einer deutlichen Leistungssteigerung, wenn man den großen Traum vom Finale in die Realität umsetzen möchte.

Nach enttäuschenden Auftritten in der Gruppenphase wartet mit Spanien nun eines der absoluten Top-Teams. Ob die BVB-Juwele mit ihrem Team tatsächlich noch das Finale erreichen? Fakt ist: Schon der Halbfinal-Einzug ist nach dieser Vorrunde ein großer Erfolg.