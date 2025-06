Ex-Schalke-Trainer findet neuen Job – auch S04 schaut genau hin

Mit Miron Muslic hat der FC Schalke 04 einen neuen Cheftrainer. Der 43-Jährige übernimmt ab sofort das Zepter bei Königsblau. Vor seinem Schalke-Engagement sammelte er bereits Cheftrainer-Erfahrungen bei Plymouth Argyle, beim SV Ried und bei Cercle Brügge.

Letztgenannter Klub hat ab sofort noch eine Verbindung mehr zu Schalke: Ex-Knappenschmieden-Coach Onur Cinel ist neuer Cheftrainer bei dem belgischen Erstligisten. Es ist seine zweite Station als fester Chefcoach im Profifußball.

Ex-Schalke-Coach Cinel heuert in Belgien an

Elf Jahre lang arbeitete Cinel am Berger Feld, war für sämtliche Jugendmannschaften zuständig und erarbeitete sich einen exzellenten Ruf in der Branche. Immer wieder wurde darüber spekuliert, ob er eines Tages auch seine Chance bei den S04-Profis bekommen würde. Bis dato ist dies jedoch noch nicht passiert.

Seit 2022 ist der 40-Jährige Co-Trainer der österreichischen Nationalmannschaft und arbeitet so eng mit Ralf Rangnick zusammen. Dazu trainierte er unter anderem den FC Liefering und interimsmäßig den FC Salzburg. Nach seinen Stationen in Österreich geht es nun weiter nach Belgien.

++ Schalke-Fans schäumen vor Wut! Fieser Seguin-Seitenhieb gleich nach S04-Abgang ++

Bernd Storck rettete den belgischen Klub vor dem Abstieg, jetzt übernimmt Cinel und soll den Klub wieder in die Erfolgsspur bringen. „Vom ersten Moment an fühlte ich mich mit Cercle verbunden, sowohl mit den Menschen als auch mit der sportlichen Vision. Als ich das Stadion und die Trainingsanlagen besuchte, wusste ich sofort, dass ich hier sein wollte. Ich freue mich darauf, am Montag mein erstes Training zu leiten und die Spieler und das Personal kennenzulernen“, so Cinel über seine neue Aufgabe.

S04 wird Cinel-Entwicklung genau beobachten

Am Berger Feld wird man genauestens verfolgen, wie sich Cinel schlägt. Der gebürtige Essener hat noch immer gute Kontakte nach Gelsenkirchen, allen voran zu U19-Trainerlegende Norbert Elgert. Vor der Verkündung von Muslic als neuen Chefcoach des S04 hatten einige Fans auch Cinels Namen in den Ring geworfen.

Weitere News:

Letzlich landete Muslic auf Schalke und Cinel in Brügge – beide Trainer werden nun versuchen, ihr Team kurzfristig zu stabilisieren und langfristig den Erfolg zurückzubringen. Beide Coaches stehen vor einem herausfordernden, aber auch äußerst spannenden Projekt.