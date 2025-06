Schalke-Fans schäumen vor Wut! Fieser Seguin-Seitenhieb gleich nach S04-Abgang

Nach zwei Jahren trennen sich die Wege von Schalke und Paul Seguin wieder. Seine Zeit in Gelsenkirchen endet erfolglos und auf eine recht unschöne Art und Weise, denn bei den Knappen-Fans ist der Ex-Vize-Kapitän seit Monaten unten durch. Sie warfen ihm immer wieder mangelnde Identifikation mit dem Klub, die falsche Mentalität und eine „Alles-egal-Einstellung“ vor. Dazu fiel er auch mit einigen Geschichten abseits des Rasens negativ auf.

Am Mittwoch (18. Juni) machte Schalke den Abgang des 30-Jährigen offiziell. Im Rahmen seines Vorstellungsvideos bei der Hertha zog er jedoch noch einmal die Wut aller Knappen-Anhänger auf sich.

Seguin-Vorstellung bringt Schalke-Fans zum Kochen

Seguin und S04 – das war von Anfang an keine wirkliche Liebesbeziehung, doch in den letzten Monaten spitzte sich die Situation rund um den Mittelfeld-Strategen zu. Er war zuletzt das Symbolbild für den Niedergang und die zwei schlechten Saisons des Revierklubs.

Mit seinem Abgang hat er die S04 jedoch noch einmal aufgewühlt – obwohl der Großteil der Anhänger froh ist, dass so schnell eine Lösung gefunden worden ist. Denn das Vorstellungsvideo der Hertha ist mit einem Seitenhieb an S04 versehen.

Zu Beginn des kurzen Clips ist eine Musikbox zu sehen, aus der das legendäre Steigerlied zu hören ist. Hertha-Kapitän Toni Leistner schubst diese Box dann mit einer Hertha-Fahne vom Tisch und lässt die Hertha-Hymne abspielen. Danach spricht Leistner zu Seguin, sagt: „Das kannst Du schon mal lernen“. Seguin antwortet: „Das kriege ich hin, mach Dir keine Sorgen.“

Dickes Pfeifkonzert bei Wiedersehen?

Dabei grinste Seguin in die Kamera, doch die Knappen-Anhänger fanden diesen Seitenhieb überhaupt nicht lustig. „Nach all dem, was er abgezogen hat und was passiert ist, sich auf so etwas einzulassen, ist absolute respektlos“, so ein Fan auf „X“. „Charakterlich ganz, ganz schwach von ihm. Das ist nur noch peinlich“, so ein anderer Knappen-Anhänger.

So oder so: Seguin macht dabei einmal mehr keine gute Figur. Bei dem Auswärtsspiel der Hertha auf Schalke dürfte er keinen warmen Empfang bekommen. Mit den S04-Fans hat er es sich verscherzt.