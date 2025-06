FC Bayern München – Boca Juniors: FIFA-Entscheidung offiziell! Jetzt weiß jeder Bescheid

Der Klub-WM-Start lief für den FC Bayern München bereits nach Maß, jetzt soll das Achtelfinale schon im zweiten Spiel perfekt gemacht werden. Für den deutschen Meister geht es nämlich gegen Boca Juniors (21. Juni, 3 Uhr). Ein Sieg reicht schon für den Einzug in die K.-o.-Phase.

Doch der FC Bayern München ist vor Boca Juniors gewarnt. Es wird keine so einfache Aufgabe wie beim 10:0-Sieg gegen Auckland City. Für die zweite Begegnung des Rekordmeisters hat die FIFA jetzt eine wichtige Verkündung gemacht.

FC Bayern München – Boca Juniors: Entscheidung für Spiel gefallen

Während der FC Bayern München sich die ersten drei Punkte bei dieser Klub-Weltmeisterschaft locker holte, gab es bei Boca Juniors reichlich Aufregung. Gegen Benfica Lissabon endete die Partie mit einem 2:2-Unentschieden und drei Roten Karten. Bei diesem Skandal-Spiel musste sogar die Security eingreifen (hier mehr dazu).

Wird es nun gegen den FCB genauso hitzig? Davon ist bei Spielen des argentinischen Top-Klubs stets auszugehen. Deshalb werden beim Spiel im Hard Rock Stadium in Miami vor allem viele Blicke auf den Unparteiischen gerichtet sein. Und der heißt Alireza Faghani und stammt aus dem Iran.

Der FIFA-Schiedsrichter wurde vom Weltverband für die Partie eingeteilt. Gemeinsam mit seinen beiden Assistenten Anton Shchetinin und Ashley Beecham wird er die zweite Begegnung leiten. Der 47-Jährige hat bereits die Auftaktbegegnung von Inter Miami und Ahly gepfiffen.

Iraner pfeift FCB-Spiel

Der Iraner gehört in Asien zu den besten Schiedsrichtern und durfte in seiner Karriere schon einige Top-Spiele oder Endspiele leiten. Bei der Klub-WM 2015 pfiff er das Finale zwischen dem FC Barcelona und River Plate (3:1). Außerdem leitete er das Achtelfinale zwischen Frankreich und Argentinien bei der Weltmeisterschaft in Russland 2018 (4:3) oder das Olympia-Finale zwischen Brasilien und Deutschland 2016 in Rio de Janeiro.

Beim Spiel des FC Bayern München gegen die Boca Juniors wird Faghani hoffen, dass er nicht zu sehr im Mittelpunkt steht. Bisher lief es bei dieser Klub-WM in Sachen Schiedsrichter und Video-Assistent noch recht ruhig ab.