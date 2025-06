Mats Hummels bald an der Seitenlinie? BVB-Legende packt aus

Seine aktive Fußballkarriere hat Mats Hummels beendet. Vor Kurzem spielte er zum letzten Mal für den AS Rom, gönnt sich jetzt den wohlverdienten und langen Urlaub.

Für die Zeit nach der Karriere ist auch schon gesorgt. Mats Hummels wird nämlich TV-Experte. Viele Spieler werden aber auch irgendwann Trainer. Wie sieht es diesbezüglich beim Ex-BVB-Star aus?

Mats Hummels als Trainer?

Viele haben es Mats Hummels schon vorgemacht: Nach dem Karriereende wurden sie entweder TV-Experten oder haben tatsächlich als Trainer angefangen. Bei Amazon Prime Video wird der 36-Jährige zur neuen Saison in der Champions League vor dem TV stehen. Und was ist mit einer Trainertätigkeit?

„Ich werde auf keinen Fall in diesem Jahr mit dem Trainerschein anfangen. Ich nehme mir meine Zeit“, sagte Hummels am Rande des Nations-League-Halbfinals zwischen Deutschland und Portugal dem ZDF. Der Weltmeister von 2014 will erstmal Abstand vom Profifußball.

Was er plant: Urlaub. Er will sich von dieser langen Phase als Fußballer etwas erholen und am besten ganz ganz wenig vom Fußball mitbekommen. „Es war wirklich eine lange Zeit im Fußball, wo man getrieben und abhängig von den Entscheidungen anderer ist. Jetzt ist erstmal das Wichtigste, dass ich meine eigenen Entscheidungen treffe“, erklärte der ehemalige Innenverteidiger.

„Habe schon entschieden“

Und wie sieht es mit dem Einstieg in ein anderes Fußball-Engagement aus? „Ich habe schon entschieden, dass ich auf keinen Fall irgendwie in den nächsten ein, zwei Jahren wieder so richtig reingehe“, betonte Mats Hummels.

Der Fokus richtet sich für ihn jetzt erstmal auf den Urlaub und die dann bald anstehende Champions-League-Saison bei Amazon Prime Video. Darauf freut er sich schon. „Ich habe ja schon in meiner Doku angekündigt, dass die Rolle als TV-Experte vermutlich mein erster beruflicher Schritt nach meiner aktiven Karriere sein wird“, sagte der Ex-BVB-Star. „Da passt Prime Video für mich perfekt. Dienstagabend, Topspiel der Champions League, dazu in einer Expertenrunde, auf die ich richtig Lust habe.“

Hummels ließ zudem offen, ob er wieder stärker in den Profi-Alltag zurückkehren wird: „Mal schauen, wann ich merke, dass da auch ein paar doofe Entscheidungen dabei sind und ich dann wieder in diesen Alltag rein will. Aber es wird ein paar Jahre dauern.“