Klub-WM: DAZN sorgt für Fan-Aufschrei

Beliebt ist die Klub-WM in Deutschland (und Europa) nicht gerade. Und trotzdem werden viele Fans schwach und schalten ein, wenn ihr Herzensklub spielt. Doch bei DAZN erwartet sie gleich die nächste dicke Überraschung.

Der Streamingdienst überschreitet bei der Klub-WM erstmals eine Grenze, die für viele Fußballfans als rote Linie gilt. Der Aufschrei ist groß.

Klub-WM: DAZN sorgt für Ärger

DAZN zeigt die komplette Klub-WM 2025 kostenlos (hier die Spiele sehen). Um zumindest einen Teil der Rechte-Kosten (1 Milliarde Euro) wieder reinzubekommen, läuft rund um die Spiele Werbung. So weit, so nachvollziehbar. Doch der Streamer wagt sich dabei auch an eine Werbeform, die im Fußball als verpönt gilt.

Nicht nur vor und nach den Partien sowie in der Halbzeit laufen Spots, auch mitten im Spiel. In jeder Partie rückt das Übertragungsbild an die Seite, macht Platz für einen Werbeclip. Der lief über einige Sekunden im Splitscreen und dabei sogar mit Ton. Stadionatmosphäre und Kommentator waren für diese Zeit entsprechend nicht zu hören.

Werbung im Spiel

RTL hatte diese Werbeform einst bereits bei der Formel 1 etabliert. Im Fußball blieb sie im Giftschrank. Jegliche Versuche von Splitscreen-Werbung während des Spiels hatten einen Aufschrei der Fans zufolge – und wurden schnell wieder verworfen. Und auch DAZN kriegt für seinen Vorstoß nun einiges zu hören. Als „Blutsauger“ und „Schande für den Fußball“ wird der Anbieter beschimpft.

Klar: Diese Werbung ist für den Anbieter extrem lukrativ. Schließlich schaltet niemand für die wenigen Sekunden ab, während er noch das Spiel sehen kann. Trotzdem sehen viele Fußballfans damit eine rote Linie überschritten. Ob sie dabei vergessen, dass sie die 63 Spiele der Klub-WM völlig kostenlos geboten kriegen, obwohl DAZN eine Milliarde (!) Euro dafür hingeblättert hat?