Klub-WM 2025 im TV und Livestream: HIER siehst du Chelsea FC – Los Angeles FC live

Im Jahr 2025 steht für einige Vereine ein neues Format an: die Fifa Klub-Weltmeisterschaft. 32 Teams aus den unterschiedlichsten Regionen der Welt treten gegeneinander an, um am Ende die Trophäe zu holen – und auch viel Geld. Aber wie können die Fans in Deutschland das Turnier verfolgen?

Da die Klub-WM 2025 in den USA ausgetragen wird, werden wohl die wenigsten deutschen Fans die Spiele live vor Ort in den Stadien verfolgen können. Aber dennoch kannst du dir die Spiele angucken. Wir verraten dir, wo du die Spiele der Klub-WM 2025 im TV und Livestream verfolgen kannst.

Klub-WM 2025 im TV und Livestream

Das Jahr 2025 bringt für die Fußballfans weltweit ein neues Format mit sich. Bei dem Turnier sind 32 Mannschaften dabei. Gespielt wird in 11 Städten der USA. Sie geht vom 15. Juni bis zum 13. Juli und endet mit dem Finalspiel in New York.

Wer das Wort WM hört, denkt im Zusammenhang mit TV- und Livestreamübertragungen erstmal an das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Immerhin werden hier die Europameisterschaften und auch die Weltmeisterschaften gezeigt. Doch bei der Klub-Weltmeisterschaft mischen das ZDF und die ARD bei den TV-Übertragungen nicht mit – sie haben keine Rechte erworben.

DAZN hat sich die Rechte an der Klub-WM gesichert. Der Streamingdienst hat in der Bundesrepublik das exklusive Übertragungsrecht. Zeitgleich werden auch Sat.1, Joyn und ran.de alle Spiele mit deutscher Beteiligung zeigen.

Klub-WM 2025 im Livestream: Müssen Fans ein DAZN-Abo abschließen?

Im Gegensatz zu vielen anderen Wettbewerben, die bei DAZN im Livestream ausgestrahlt werden, müssen Fans für die Übertragungen der Klub-Weltmeisterschaft kein kostenpflichtiges Abo bei DAZN abschließen. Das Streamingportal kündigte nach dem Erwerb der Ausstrahlungsrechte an, dass man alle Spiele kostenlos streamen können soll.

Die nächsten Spiele der Klub-WM 2025 im TV und Livestream:

Montag, 16. Juni, 21.00 Uhr: Chelsea FC – Los Angeles FC, DAZN

Dienstag, 17. Juni, 00.00 Uhr: CA Boca Juniors – SL Benfica, DAZN

Dienstag, 18. Juni, 03.00 Uhr: CR Flamengo – Esperance Sportive de Tunis, DAZN

Dienstag, 18. Juni, 18.00 Uhr: Fluminense FC – Borussia Dortmund, DAZN, Sat.1, Joyn & ran.de

Dienstag, 18. Juni, 21.00 Uhr: CA River Plate – Urawa Red Diamonds, DAZN

Mittwoch, 19. Juni, 00.00 Uhr: Ulsan HD – Mamelodi Sundowns FC, DAZN

Mittwoch, 19. Juni, 03.00 Uhr: CF Monterrey – FC Internazionale Milano, DAZN

Mittwoch, 19. Juni, 18.00 Uhr: Manchester City – Wydad AC, DAZN

Mittwoch, 19. Juni, 21.00 Uhr: Real Madrid C. F. – Al Hilal, DAZN

Donnerstag, 20. Juni, 00.00 Uhr: CF Pachuca – FC Salzburg, DAZN

Donnerstag, 20. Juni, 03.00 Uhr: Al Ain FC – Juventus FC, DAZN

Die deutschen Fans werden sicherlich besonders auf die beiden Vertreter der Bundesliga bei der Klub-Weltmeisterschaft gucken: FC Bayern München und Borussia Dortmund. Wie gut die beiden Vereine abschneiden, bleibt abzuwarten. Für beide geht es um viel Geld. Spannend wird auch, wie gut der Wettbewerb bei den deutschen Fans ankommt und wie viele die Spiele im Livestream bei DAZN verfolgen werden.

Über die TV- und Livestreamübertragungen bei der Klub-WM weißt du nun alles, doch wie sieht es mit anderen Mannschaften aus? Hier erfährst du, wo die Spiele von Schalke 04 im TV und Livestream übertragen werden.>>>